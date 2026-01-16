El PSRM carga contra López Miras por rechazar la nueva financiación: "Ni conciencia, ni honor ni Región de Murcia"

Desde el PSRM defienden que la propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar el Sistema de Financiación Autonómica (SFA) "cuenta con más recursos" y "es un sistema mucho más justo porque vela por la consistencia del conjunto del país y, sobre todo, por la equidad". La senadora murciana Inmaculada Sánchez afirmó que, "además, "es un sistema más transparente que mejora la metodología", haciendo referencia al criterio y variables de la población ajustada, la que "más ha defendido el Gobierno regional en su apuesta por el cambio del SFA".

Durante una rueda de prensa celebrada este viernes en la sede del Partido Socialista, en Mucia, recalcó que El Ejecutivo autonómico hizo trece aportaciones y todas fueron aceptadas por el Gobierno de España para el nuevo cálculo. Recordó que también solicitaron desde el Palacio de San Esteban un plan para sanear la deuda y "hace unos meses se les ofreció la quita de la deuda, que han rechazado".

"¿Por qué si pasamos a ser la comunidad autónoma que más incrementa sus recursos, más de un 20%, no están de acuerdo? ¿Por qué si pasamos a tener 1.188 millones más para nuestros servicios públicos, para que nuestra región sea mejor, para que la ciudadanía de esta tierra viva mejor, no están de acuerdo?", se preguntó, al tiempo que exigía al PP que diga cuál es su alternativa, aunque no cree que la tengan. "¿Será que por eso este fin de semana tienen que reunirse para acordar cuáles son los términos de ese acuerdo?", agregó, haciendo referencia a la cumbre convocada en Zaragoza por el presidente del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo.

El PSRM tiene claro que "el Gobierno Regional y el Partido Popular en la Región están diciendo no a la Región para decirle sí a Feijóo" y que "están traicionando a su propia Comunidad para contentar los caprichos de Feijóo". Incluso, "están traicionando su propio juramento como dirigentes de la Comunidad: juraron por su conciencia y honor defender los intereses de la Región; pues ni conciencia ni honor ni Región de Murcia", sentenció Inmaculada Sánchez.

Terceros por la cola

El Gobierno regional y el Partido Popular llevan desde el miércoles echando en cara al Partido Socialista que apoye una propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) con la que este territorio pasa a ser de la más infrafinanciada a la tercera de España que menos fondos recibe del modelo, según el primer análisis realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Este viernes, la senadora murciana defendió que con este modelo, como también reconoce este 'think tank', "hay equidad".

"No es tanto dónde se está en la escala, sino la equidad de la escala. Y Fedea hace referencia a eso, a que la equidad en el sistema se cumple. Una autonomía puede ser la primera y llevarse pocos puntos con la última o ninguno si hay equidad y consistencia en el sistema", explicó. Por el contrario, "si no la hay, la distancia puede ser grande". Para Sánchez, "eso es tener una idea de país: que el conjunto de las comunidades autónomas estén equilibradas, que haya equidad".

Fedea destaca que la propuesta introduce "parches" arbitrarios que le llevan a favorecer a Cataluña

Lo cierto es que Fedea sí considera que el nuevo modelo de financiación autonómica es inicialmente más justo que el anterior, pero también destaca que introduce "parches" arbitrarios que le llevan a favorecer a Cataluña. Además, deja al Estado sin margen presupuestario en Defensa o Seguridad Social y crea un mecanismo de gestión "en red" que podría tener consecuencias muy graves para el principio de caja única. De este modo, el nuevo sistema dañará la necesaria disciplina fiscal de las autonomías.

Según Fedea, con el nuevo modelo de financiación, cada murciano recibiría, en su traducción a euros por habitante ajustado, un total de 468 euros más de lo que obtiene con el sistema vigente. La Región tendría una mejora relativa de 4,3 puntos para situarse en una tasa por habitante de un 94,9. Por tanto, seguiría por debajo del límite de referencia de 100.

El PP pide a los socialistas que reflexionen La portavoz del PP de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, manifestó que "si el PSRM se conforma con estar a la cola de los peor financiados de España, con nosotros que no cuente". La dirigente 'popular' critica que el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, "aplaude que el independentismo catalán acapare el 55% de los fondos de la financiación y que entre los demás nos repartamos las migajas", y advierte que su formación política no va aceptar ningún "agravio comparativo" después de más de una década siendo los perjudicados por el actual sistema. Guardiola cree que "lo que debería hacer el Gobierno de Sánchez es retirar este nuevo ejercicio de trilerismo tan propio de él y sentar a todas las comunidades autónomas en la misma mesa para negociar un sistema que no quiebre ni la igualdad ni la solidaridad".

El PSRM no está solo

También llevan diciendo desde el PPRM y el Ejecutivo autonómico que esta propuesta solo la está apoyando "Sánchez, Junqueras y el PSRM". Sánchez aprovechó la rueda de prensa para desmentir este punto. "La federación dentro del Partido Socialista más reivindicativa históricamente en trabajar por un nuevo SFA es la de la Comunidad Valenciana. El PSPV celebra este modelo de financiación y lo celebra porque comparte la posición del PSRM. Partíamos de una situación de infrafinanciación con unas características muy similares y el modelo nos favorece", aseguró la senadora.

"Pero si seguimos mirando el mapa, nuestros compañeros de Andalucía también comparten y celebran este modelo. No estamos solos", añadió. Lo cierto es que la federación aragonesa también se ha mostrado favorable a la reforma.

No obstante, Inma Sánchez explicó que "el PSRM tiene acento murciano" y que "este modelo beneficia a la Región", por lo que lo seguirían defendiendo aunque sí estuvieran solos.