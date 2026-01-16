La protesta contra las fotovoltaicas en la cuenca del Mar Menor gana fuerza

La contestación social a los grandes proyectos fotovoltaicos en la cuenca del Mar Menor sigue ganando apoyos. Este viernes, el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, se reunió con representantes de la Plataforma de Afectados por Fotovoltaicas para escuchar sus reivindicaciones y mostrar su respaldo a una movilización que culminará el próximo sábado 24 con una manifestación en Cartagena. El encuentro sirvió para escenificar una alianza política y vecinal frente a lo que consideran una implantación "desordenada e impositiva" de la transición energética.

La portavoz de la plataforma, Lidia Morales, explicó que el movimiento nace de la defensa del territorio, de las viviendas y del modelo económico y ambiental de la zona. Según señaló, los macroproyectos fotovoltaicos "degradan el entorno, devalúan las casas y expulsan el turismo", beneficiando únicamente a grandes inversores. Morales reclamó una transición energética consensuada y denunció que los informes de impacto ambiental "no están bien controlados" y que los proyectos se fragmentan para sortear la legislación, además de ubicarse "demasiado cerca de las casas", lo que genera un fuerte rechazo social.

La plataforma convocó a la ciudadanía a manifestarse el sábado 24 en la Plaza de España de Cartagena, con el objetivo de pedir al Ayuntamiento que se sume a la exigencia de cambios normativos y a la adopción de medidas que protejan de forma definitiva el suelo. "No pedimos frenar la energía renovable, sino decidir juntos dónde sí y dónde no", resumió Morales, quien insistió en la necesidad de diálogo, escucha y acuerdos para evitar un rechazo generalizado a la transición energética. A esta manifestación se suma otra concentración este mismo viernes por la noche, a las 20.30 horas, en Los Belones, donde hay proyectadas dos instalaciones agrovoltaicas. Morales explicó que estas movilizaciones responden también a la forma de actuar de las empresas promotoras, a las que acusó de seguir "un protocolo para dividir a los vecinos", ofreciendo acuerdos individuales que generan enfrentamientos internos. "A unos les proponen alquilar o vender sus parcelas y a otros, simplemente, les destrozan las vistas y el valor de sus casas", lamentó, advirtiendo de que nadie quiere comprar una vivienda "con un huerto solar delante".

"Lo que contamina el Mar Menor es el déficit histórico en saneamiento y depuración", dice Antelo

Reunión de la plataforma de afectados por las fotovoltaicas con los dirigentes de Vox. / Israel Sánchez

Por su parte, José Ángel Antelo subrayó que Vox lleva tiempo defendiendo la protección de las tierras de regadío y del Campo de Cartagena. A su juicio, estas zonas deben mantener su rentabilidad agrícola y solo admitir instalaciones para autoconsumo. "Tenemos que cuidar de la huerta de Europa y no convertirla en el huerto solar de Europa", afirmó, criticando que determinadas políticas impulsadas desde Bruselas, el Gobierno central y la Región de Murcia estén favoreciendo la proliferación de megaparques fotovoltaicos junto a los núcleos de población.

Antelo recordó que la Ley del Mar Menor llegó a prohibir múltiples actividades mientras permitía la implantación de plantas solares, y defendió que los principales problemas ambientales del entorno no provienen de la construcción de viviendas, sino del déficit histórico en saneamiento y depuración. El dirigente provincial confirmó además que Vox se sumará a la manifestación del día 24 y respaldará a los vecinos "cansados de ver cómo lo único que crece junto a sus casas son megaparques fotovoltaicos".

"No podemos soportar más impacto en la cuenca del Mar Menor", señala Lidia Morales

Durante el turno de preguntas, Morales detalló que la plataforma ya ha mantenido contactos con todos los partidos políticos, incluido el Ayuntamiento de Cartagena, donde en diciembre se debatió la paralización de los dos proyectos en la zona de Los Belones. Según explicó, el concejal de Urbanismo ordenó detener las obras, aunque la empresa promotora sigue presente mientras se tramitan nuevos proyectos en localidades cercanas como El Algar, a los que se suman iniciativas de biogás. "Toda la presión se concentra en la misma cuenca del Mar Menor y no podemos soportar más impacto", advirtió.

La portavoz defendió que existen otras zonas de la Región de Murcia degradadas o alejadas de los pueblos donde podrían ubicarse estas instalaciones, y alertó del efecto social de los macroparques: división vecinal, pérdida irreversible del paisaje y un uso del suelo que, tras décadas de explotación, difícilmente podrá recuperarse. Por ello, llamó a aprovechar el próximo mes, clave para la elaboración del plan de ordenación del suelo, para presentar alegaciones y "remar juntos" en defensa de un modelo territorial equilibrado.