¿Te presentas al MIR?: Sanidad publica las listas de admitidos

A poco más de una semana de que se celebre el examen MIR y con un importante retraso en el calendario, el Ministerio de Sanidad publicaba en la noche de este jueves la lista definitiva de aspirantes admitidos para participar en la prueba para hacerse con una plaza de formación sanitaria especializada, examen que se celebrará en toda España el sábado 24 de enero y que reunirá a más de 35.000 aspirantes.

Para la convocatoria de 2026, la Región de Murcia ofrece un total de 439 plazas de formación sanitaria especializada, un 3,78% más que el pasado año, y lo hace con la vista puesta en reforzar aquellas especialidades deficitarias y en las que es más complicado encontrar profesionales con los que cubrir las plazas disponibles.

Sanidad informa de que el número total de personas admitidas para esta convocatoria asciende a 35.503, lo que representa un aumento del 10,7% respecto a la convocatoria anterior. El 74,28% son mujeres.

Por titulaciones, Medicina cuenta con 16.763 aspirantes; Enfermería 11.204; Psicología 4.016; Farmacia 1.474; Biología 1.338; Física 407, y Química 301.

Pese al incremento del número de solicitantes, se ha reducido el número de personas no admitidas en comparación con la convocatoria anterior. Además, se han tramitado más de 5.000 subsanaciones, motivadas en su mayoría por la presentación de documentos por parte de los aspirantes que no se ajustaban a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Para 2026 se ofertan un total de 12.366 plazas a nivel nacional, lo que supone un aumento del 3,5% (423 plazas) respecto al año anterior, según detalla el propio Ministerio. El mayor número, 9.276 plazas, se ofertan para la titulación de Medicina (MIR); seguida de la titulación de Enfermería (EIR), con 2.279. En estas convocatorias de formación sanitaria especializada también se incluyen plazas de Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física.

En el caso de la Región de Murcia, para 2026 la Consejería de Salud oferta 439 plazas, 16 más que las convocadas en 2025, lo que representa un aumento del 3,78%, en la tónica que sigue el resto del Sistema Nacional de Salud (SNS). De ellas, la gran parte, 100, van a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, seguidas de otras 63 para Enfermería Familiar y Comunitaria, una apuesta por reforzar la Atención Primaria.

Murcia también incluye 19 plazas de Pediatría y sus áreas específicas; 19 de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matrona) y 15 plazas de Anestesiología y Reanimación. Además, se oferta una plaza de Medicina Legal y Forense desde la Administración General del Estado.

Los no admitidos se pueden presentar

Las personas aspirantes que figuren como no admitidas en el listado definitivo podrán presentarse a la realización del ejercicio. No obstante, la corrección de la prueba quedará condicionada a la estimación del recurso de alzada que, en su caso, se haya interpuesto contra la exclusión. La mesa y la sede de examen podrán consultarse en los listados definitivos de personas admitidas y no admitidas, publicados al efecto.

La información se puede consultar en la página web de Formación Sanitaria Especializada fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/index.xhtml, aunque el Ministerio recuerda que el acceso a la documentación es exclusivo para los aspirantes y su difusión contraviene la normativa de protección de datos.

Novedades

La convocatoria MIR de 2026 viene con novedades. Una de las principales es que por primera vez el Ministerio de Sanidad incluye una repesca de plazas con la vista puesta en que no queden vacantes y se cubra el mayor número posible ante la falta de especialistas que hay en estos momentos en el sistema sanitario español.

Otra de las novedades que incluye la próxima convocatoria es la hora del inicio de la prueba, que en esta ocasión será a las 14.00 horas del 24 de enero, adelantándose dos horas respecto al horario habitual de convocatorias previas.

Los aspirantes a hacerse con una plaza MIR contarán con cuatro horas y media para contestar las 200 preguntas que forman la prueba, a las que se suman otras diez preguntas de reserva, un examen de cuya nota dependerá la elección de su especialidad.