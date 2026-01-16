La Manga del Mar Menor estrena su propia comisaría de Policía Local

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, inauguró este viernes la nueva comisaría de Policía Local de La Manga del Mar Menor, en un acto en el que subrayó que “responde a una idea muy clara: la seguridad no es gasto, es una inversión en convivencia, libertad, actividad económica y en calidad de vida”.

Esta comisaría, tal y como recoge la Comunidad en una nota, “supone una mejora real en la vida de muchas personas: de quienes van a sentirse más seguros y también de los hombres y mujeres que dedican su vida a garantizar la seguridad de todos”, explicó. Además, representa una “mejora en infraestructuras y en condiciones de trabajo; en la cercanía del servicio y en la capacidad de respuesta”.

Así, desde ahora, La Manga del Mar Menor cuenta con una dotación propia de Policía Local, “con capacidad de actuación inmediata y con instalaciones modernas, funcionales y pensadas tanto para el trabajo policial como para la atención de los ciudadanos”, detalla el Ejecutivo regional.

En esta nueva comisaría, el Ayuntamiento de San Javier ha invertido cerca de 400.000 euros y el Gobierno regional ha aportado financiación para dotarla de más equipamientos e instalaciones, “un ejemplo claro de planificación y de cooperación institucional”, señaló el presidente, que estuvo acompañado por el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo.

Luengo explicó que el nuevo servicio de comisaría contará con una plantilla propia por lo que por primera vez, se evitarán los desplazamientos desde la comisaría de San Javier para el cambio de turno de las patrullas. En febrero próximo se incorporan los primeros siete agentes adscritos a La Manga del Mar Menor, a los que se sumarán otros seis agentes, una vez concluya las pruebas selectivas de la convocatoria de 21 plazas de agentes de policía local que ha realizado el Ayuntamiento de San Javier, que reserva seis para La Manga del Mar Menor. Luengo destacó que “muy pronto se completará una plantilla de 13 agentes fijos en La Manga, aunque el objetivo es el de seguir creciendo para contar con 18 agentes.

Son actuaciones en la línea del nuevo Plan de Seguridad del Ejecutivo regional, que el pasado año destinó 22 millones de euros para reforzar la seguridad ciudadana mediante la financiación de mejoras en los cuerpos de Policía Local, “un plan ambicioso para hacer la Región más segura con las competencias que tenemos a nuestro alcance”.

Nueva comisaría de la Policía Local en La Manga / Iván Urquízar

Ocio Seguro

Además, el Gobierno regional trabaja en el diseño del Programa ‘Ocio Seguro’, en colaboración con los ayuntamientos, para reforzar la presencia policial y la prevención en espacios de ocio juvenil y, de igual forma, este año entrarán en funcionamiento las primeras comisarías móviles de la Región de Murcia.

El presidente se refirió así a una inversión que hace el Gobierno regional, porque “asumimos la responsabilidad de llegar donde el Ministerio no llega o no quiere llegar”. Así, recordó que la Región de Murcia sigue estando infradotada de Policía Nacional, Guardia Civil y de los medios necesarios para garantizar la seguridad que los ciudadanos demandan.

López Miras recordó que su Ejecutivo trabaja junto a los ayuntamientos, a través de la Estrategia ‘Región de Murcia + Segura’ para “hacer una Región de Murcia más segura”.

Precisamente con la convocatoria de ayudas de 2024, el Consistorio de San Javier adquirió motocicletas, drones y un todoterreno destinado a Patrulla Rural, que se han mostrado en el acto celebrado hoy; y, además, en los dos últimos años, el Gobierno regional ha destinado casi un millón y medio de euros a la Policía Local del municipio. De hecho, la subvención concedida en 2025 permitió que, por primera vez, esos fondos se destinaran a equipamiento, pero también a obras de remodelación y a instalaciones policiales.

Así, el jefe del Ejecutivo autonómico resaltó que el trabajo junto a los ayuntamientos es continuo porque “una Región de Murcia más segura se construye desde cada municipio, desde cada barrio y desde cada decisión responsable”.