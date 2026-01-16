Lucas asegura que "López Miras utiliza el Mar Menor como moneda de cambio"

El delegado del Gobierno ha rechazado hoy la propuesta de modificación de la ley del Mar Menor planteada por el Gobierno Regional y ha acusado al presidente López Miras de"utilizar la laguna como moneda de cambio electoral para satisfacer los intereses de la ultraderecha y que esta le mantenga en el poder".

Manifiesta que “no podemos permitir que López Miras modifique la Ley del Mar Menor para satisfacer a la ultraderecha por un interés meramente personal”

“Es una decisión irresponsable que consuma la venta del Mar Menor a la ultraderecha. No podemos olvidar que es una ley nacida del consenso, votada y aprobada por el propio Partido Popular. Esta iniciativa parlamentaria vuelve a demostrar la deriva radical del presidente regional, pues modifica la ley sin escuchar a todos los colectivos que trabajan en su defensa ni al resto de la sociedad civil, que sí participó en una ley como la actual nacida del consenso”, ha afirmado Francisco Lucas.

El delegado del Gobierno ha recibido a varias organizaciones y "ha agradecido el trabajo que realizan en la protección de la laguna". También les ha trasladado su respaldo personal e institucional para que no haya ni un paso atrás en todos los avances conseguidos.

“El Gobierno de España ha demostrado con hechos que es la única administración que ha trabajado para recuperar el Mar Menor, con una inversión que supera los 700 millones de euros, de los que 225 están ya comprometidos. Tenemos un presidente que no pinta nada y que perjudica claramente los intereses de la Región de Murcia”, ha manifestado mientras apelaba a la responsabilidad del presidente.

“No puede tirar a la basura los grandes avances que hemos conseguido en defensa del Mar Menor por un interés puramente personal. Por eso, quiero trasladar a todos los ciudadanos de la Región de Murcia que vamos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance para proteger y defender el Mar Menor”, ha concluido.

El delegado del Gobierno ha recibido a los representantes de Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, AMARME, FAVCAC, Yayo flautas y Por un Mar Vivo.

Los representantes de estas entidades le han agradecido su compromiso y han anunciado un calendario de movilizaciones en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos respecto a las intenciones del Gobierno Regional con el Mar Menor.