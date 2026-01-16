Un leve terremoto de magnitud 2,2 se deja sentir en Mula

Un pequeño terremoto de magnitud 2,2 se ha registrado en la tarde de este jueves en el municipio de Mula, sin que se hayan comunicado daños personales ni materiales, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El seísmo se produjo a las 17.25 horas, con epicentro situado al noroeste de Mula, y a una profundidad de 7 kilómetros. El movimiento sísmico ha sido clasificado con magnitud mbLg y, por su baja intensidad, se considera un terremoto leve.

Este tipo de temblores son relativamente frecuentes en el interior de la Región de Murcia, una zona de moderada actividad sísmica, y en la mayoría de los casos pasan desapercibidos para la población o se perciben únicamente como una ligera vibración.

Hasta el momento, los servicios de emergencia no han recibido avisos relacionados con el seísmo, y las autoridades recuerdan que movimientos de esta magnitud no suelen provocar daños, aunque sí quedan registrados por la red de vigilancia sísmica nacional.

55 seísmos en Mula en la última semana

Este movimiento sísmico se enmarca en un episodio de actividad sísmica continuada en la zona. Según los registros, Mula ha contabilizado siete seísmos en las últimas 24 horas, todos ellos de baja magnitud, con valores que no han superado los 2,2 grados.

La actividad se intensifica si se amplía el foco temporal. En los últimos siete días se han detectado 55 seísmos en un radio de hasta 100 kilómetros, de los cuales tres alcanzaron una magnitud igual o superior a 2, mientras que 52 fueron inferiores a ese umbral.