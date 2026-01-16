El frío pone en alerta a casi toda la Región de Murcia este sábado

El Ministerio de Sanidad ha activado avisos por bajas temperaturas en la Región de Murcia para este sábado, dentro del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas contra los Efectos de las Bajas Temperaturas en la Salud. Según la información oficial, varias zonas de la comunidad registrarán niveles de riesgo para la salud, lo que ha llevado a las autoridades a insistir en la necesidad de extremar las medidas de autoprotección.

De acuerdo con la clasificación por áreas de meteosalud, el Noroeste de Murcia será la comarca más afectada, con un riesgo medio (nivel 2). El resto del territorio se situará en nivel de riesgo bajo (nivel 1), concretamente la Vega del Segura, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, así como el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Heladas y temperaturas bajo cero en el Noroeste y Altiplano

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el sábado será el día más desapacible del fin de semana en la Región, con cielos muy nubosos, lluvias débiles a moderadas y un descenso generalizado de las temperaturas. El viento soplará flojo del noroeste y las máximas no superarán los 11 grados en Caravaca y Yecla, mientras que Murcia y Lorca rondarán los 14 y Cartagena alcanzará los 15.

Durante el domingo persistirán los cielos nubosos, con precipitaciones débiles en el litoral

La AEMET prevé que el domingo llegue una ligera tregua, aunque el frío seguirá siendo protagonista. Persistirán los cielos nubosos, con precipitaciones débiles en el litoral, y se esperan heladas en el Noroeste y el Altiplano. Las temperaturas subirán ligeramente y los vientos serán flojos del norte. Caravaca podría registrar mínimas de hasta -2 grados, mientras que Cartagena marcará mínimas de 7 y máximas de 15 grados.

Medidas de prevención

Ante este escenario, Sanidad recomienda difundir entre la población una serie de medidas preventivas para reducir los efectos del frío sobre la salud. En el exterior, aconseja respirar por la nariz y no por la boca, ya que el aire se templa al pasar por las fosas nasales y llega menos frío a los pulmones. También pide extremar la precaución ante la posible presencia de hielo en calles y aceras, responsable de un elevado número de caídas y lesiones, y utilizar calzado antideslizante.

En el hogar, las autoridades recuerdan que vestirse con varias capas de ropa fina resulta más eficaz que una sola prenda gruesa, al crear cámaras de aire aislante. Además, recomiendan ventilar las estancias con braseros o chimeneas para evitar la acumulación de monóxido de carbono, airear la vivienda al menos dos veces al día durante 15 minutos y apagar estufas eléctricas y de gas durante la noche.

Campo de Cartagena, Vega del Segura y el Noroeste, entre las zonas afectadas este sábado

Sanidad advierte asimismo de no tomar medicamentos sin receta médica, ya que algunos fármacos pueden agravar los problemas derivados de la exposición al frío. Mantener una alimentación variada, consumir fruta a diario, beber líquidos con frecuencia, especialmente agua y bebidas calientes, y evitar el alcohol, que reduce la sensación de frío, forman parte también de las recomendaciones.

Las autoridades insisten en la importancia de mantenerse informado sobre la previsión meteorológica antes de salir de casa y de prestar especial atención a las personas más vulnerables, como mayores, enfermos crónicos o personas en situación de fragilidad, contactando con un profesional sanitario si fuera necesario. En este sentido, recuerdan la conveniencia de la vacunación contra la gripe en personas mayores de 65 años y en aquellas que padecen enfermedades crónicas cardiopulmonares, metabólicas o del sistema inmunitario.