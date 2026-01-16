Día Internacional de la Croqueta: cuántas y dónde se pidieron a domicilio en la Región de Murcia el pasado año

Este viernes se celebra el Día Internacional de la Croqueta y, en la Región de Murcia, la efeméride llega con datos que confirman lo que muchos ya intuían: la croqueta es una de las grandes reinas del delivery. Según cifras de Glovo, a lo largo de 2025 se pidieron casi 53.000 croquetas a través de la plataforma en la comunidad autónoma, consolidando este bocado como uno de los más demandados a domicilio.

El consumo no es homogéneo a lo largo del año. Enero fue el mes con mayor número de pedidos, una tendencia que apunta a que la croqueta se ha convertido en un recurso habitual para combatir el frío y alargar las sobremesas invernales sin necesidad de encender los fogones. El récord diario se alcanzó el 18 de mayo, cuando se solicitaron 290 croquetas en un solo día, lo que equivale a una media de 12 unidades por hora.

Murcia, capital regional de la croqueta a domicilio

Por municipios, Murcia encabeza el ranking regional de pedidos, seguida por Cartagena y Molina de Segura, lo que refleja una fuerte implantación del consumo a domicilio en las principales áreas urbanas. En cuanto a preferencias, los murcianos lo tienen claro: las croquetas de jamón ibérico lideran con comodidad el podio, seguidas por las de pollo y, en tercer lugar, las de boletus, una opción que ha ganado terreno en los últimos años.

Enero fue el mes con más pedidos y el jamón ibérico, el sabor favorito

Entre los establecimientos más solicitados destacan las croquetas de La Boca Te Lía, que ofrece desde las versiones más clásicas hasta propuestas más sofisticadas como las de parmesano y trufa. Le siguen Saboralia, con especial éxito de sus croquetas de jamón y pollo o de jamón ibérico de Salamanca, y Asadero Rosarito, un negocio con ocho décadas de historia que demuestra que la tradición también encuentra su espacio en las plataformas digitales.

Una tradición reinventada

Para David García, responsable de Glovo en la Región de Murcia, el éxito de este producto va más allá de la estadística. "En este Día Internacional de la Croqueta celebramos mucho más que una receta icónica; celebramos un símbolo de nuestra gastronomía y de esos momentos compartidos alrededor de una mesa", señala. García destaca además que cada vez son más los restaurantes que apuestan por nuevos formatos y sabores, lo que ha convertido a la croqueta en "la receta tradicional de la gastronomía nacional más pedida a domicilio".

Crujiente por fuera, cremosa por dentro y ahora también a golpe de clic, la croqueta confirma este viernes que sigue siendo un valor seguro en la mesa murciana… incluso cuando llega en moto.