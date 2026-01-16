La Arrixaca repite como el hospital con más donantes de órganos de España

El Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia vuelve a liderar la donación de órganos a nivel nacional situándose como el centro sanitario con más donantes de España durante el año 2025, con un total de 70 donaciones, cuatro más del centro que ocupa la segunda posición, el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

El pasado año se lograron 99 donaciones en la Región de Murcia, un ligero descenso respecto a las 109 que se contabilizaron en 2024. Sin embargo, esta cifra ha permitido a la comunidad situarse como la quinta autonomía de España con mayor tasa media de donantes al llegar a los 62,7 por millón de habitantes.

El gesto altruista y la donación de las familias han permitido que durante 2025 se llevaran a cabo 474 trasplantes en la Región de Murcia, superándose el centenar de trasplantes renales, según destacaba este viernes el consejero de Salud, Juan José Pedreño, que ha presentado los datos de Murcia junto al coordinador regional de Trasplantes, Ricardo Robles, en la Consejería, después de que los hicieran públicos a nivel nacional la ministra de Sanidad y la directora de la ONT -Organización Nacional de Trasplantes-.

Estos 474 trasplantes también implican una disminución respecto a las cifras del pasado año, cuando se alcanzaron los 525 trasplantes en la Región de Murcia, superándose por primera vez el millar de intervenciones.

Preguntado por esta cuestión, Pedreño explica a La Opinión que este descenso no se ha dado únicamente en Murcia, sino que ha sido a nivel nacional y, tras reconocer la buena salud de la que goza el modelo de donación y trasplante español, al ser un referente mundial, insiste en que “la dificultad no es llegar a la excelencia sino mantenerla y en ello estamos trabajando cada día, para mantener las cifras que nos sitúan como líderes en donación”.

[Noticia en desarrollo]