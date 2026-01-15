Toma el dinero y corre

Un día después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financieray de que Fedea colocase a la Región de Murcia tercera por la cola en la clasificación de receptoras de fondos con el nuevo Sistema de Financiación Autonómica (SFA), era de esperar que la propuesta del Ministerio de Hacienda, negociada con los republicanos catalanes, copara buena parte de la sesión de control al Gobierno regional de este jueves en la Asamblea Regional.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, preguntó a Fernando López Miras qué compromisos asume este año para reforzar la sanidad pública en la Región con el objetivo de contratar más profesionales, reducir las listas de espera y acabar con situaciones como las camas en los pasillos.

"El Gobierno de la Región de Murcia va a gastar incluso lo que no tiene, que es lo que está haciendo", dijo el jefe del Ejecutivo, haciendo mención a la infrafinanciación que sufre esta comunidad.

Esto dio pie a Fernández para acusarle de estar "traicionando" a los ciudadanos por rechazar la propuesta de la ministra María Jesús Montero para reformar el SFA, que otorgaría a la Región 1.200 millones de euros anuales más "que podrían convertirse mañana mismo en más médicos, más enfermeras, más quirófanos, más citas y menos listas de espera". De hecho, detalló que esos fondos extra darían para hacer 240 centros de salud, 8 hospitales o contratar más de 10.000 profesionales sanitarios todos los años. "Esos 1.200 millones son, prácticamente, la mitad del presupuesto del Servicio Murciano de Salud o el 32% de su déficit acumulado hasta 2023", añadió.

"No nos venga con que son migajas porque ni en sus mejores proyecciones iba a imaginar que le iban a dar este dinero", afirmó, haciendo referencia a las estimaciones habituales que el Gobierno regional hacía de infrafinanciación anual de la Región, que cifraban en 700 millones de euros.

"Tiene que explicar por qué renuncia. Como siempre, López Miras está anteponiendo los intereses y la estrategia del Partido Popular y de Feijóo, a lo que le interesa a la Región", insistió la portavoz socialista, que exigió que acepte esos 1.200 millones de euros y diga cuántos profesionales sanitarios va a contratar, "o sea valiente y salga a la calle para explicar por qué renuncia a ese dinero para gastar en mejorar la sanidad en esta región".

López Miras fue muy claro en su respuesta a Fernández: "Ya se ha terminado el tiempo de resignarse y de agachar la cabeza. Ya se ha terminado el tiempo de conformarse con ser de tercera. A la Región de Murcia, ahora, con este Gobierno regional, se la trata con dignidad y se la trata con igualdad con el resto de los españoles".

El jefe del Ejecutivo regional afirmó que se trata de un "modelo de discriminación" que "no es justo" y que ha sido "propuesto por el independentismo catalán para beneficiar solo a Cataluña".

Fernando López Miras, durante la sesión de control al Gobierno de este jueves. / Iván J. Urquízar

El máximo responsable autonómico también ironizó al afirmar que "la propuesta de reforma del sistema de financiación es tan buena para los murcianos que pasan de ser los peor financiados a ser los terceros peor financiados. Pasamos de ser los últimos a los antepenúltimos".

Durante su intervención, López Miras criticó que la reforma se haya planteado sin diálogo ni negociación con las comunidades autónomas y denunció que se pretenda imponer un modelo pactado "a escondidas", que consolidaría una financiación injusta para la Región de Murcia.

Además, acusó a los socialistas de la Región de Murcia, a los que acusa de ser los únicos de España, con los catalanes, que apoyan la propuesta de Montero, de ser "seguidistas de las políticas de Sánchez y de los independentistas".