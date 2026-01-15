Suspenden de nuevo la declaración del hermano de Sara Gómez, la mujer que murió tras una lipoescultura en Cartagena

El juzgado de Instrucción número 6 de Madrid ha aplazado por segunda vez este jueves la declaración como investigado que iba a prestar por videoconferencia desde Murcia Rubén Gómez, el hermano de la mujer que murió un mes después de someterse a una lipoescultura en Cartagena en enero de 2022.

La Sociedad Española de Cirugía Estética (SECE) acusa de un delito contra el honor a Gómez, cuyo abogado, Evaristo Llanos, ha explicado que la comparecencia ha sido suspendida por problemas de salud del titular del juzgado y todavía no se ha fijado una nueva fecha para la sesión.

El juzgado suspende la comparecencia por problemas de salud del magistrado

La declaración en el marco de esta causa ya fue suspendida también hace unos meses, en aquella ocasión por un error en la notificación de las fechas a la acusación particular, ha indicado el letrado.

Gómez ha recordado a los periodistas que fue denunciado por la SECE al considerar que sus declaraciones en redes sociales atentaban contra el derecho al honor de la organización, una "asociación científica sin ánimo de lucro" que promueve el "estudio científico, formación y difusión de la cirugía estética", según recoge su página web.

Según el demandado, las redes en apoyo a su hermana Sara Gómez solo han mencionado en una ocasión a esta entidad, durante el tiempo que estuvo en vigor la denominada 'ley Sara', promovida por la familia de la fallecida para evitar que médicos sin la especialidad de cirugía estética puedan llevar a cabo ese tipo de intervenciones, como ocurrió en su caso.

Gómez ha recordado que fue la propia SECE la que recurrió esa ley ante la Audiencia Nacional, que acordó su suspensión cautelar, por lo que actualmente la norma no está en vigor, y está pendiente que sea tramitada de nuevo.

El hermano de la fallecida ha sido también denunciado en ocasiones anteriores por el hospital donde fue intervenida la mujer, el centro privado Virgen de la Caridad, del grupo Ribera, así como por el cirujano que llevó a cabo la operación y que está siendo investigado por la justicia.

"Llevamos cuatro años luchando"

"En el caso de mi hermana, llevamos cuatro años luchando. En este tiempo, he acudido más veces a declarar como denunciado que los presuntos autores de la muerte de mi hermana, y eso sí que nos indigna", ha lamentado.

No obstante, ha asegurado que seguirá luchando por hacer justicia a Sara y por evitar que otras personas puedan sufrir negligencias similares a las que acabaron con su vida.