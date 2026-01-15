Requisitos que debe cumplir Murcia para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública

Casi en el tiempo de descuento, a dos días de que finalice el plazo para la presentación de candidaturas, el Gobierno de la Región de Murcia ha anunciado este jueves que la Comunidad se presentará para albergar la futura Agencia Estatal de Salud Pública, un organismo impulsado por el Ministerio de Sanidad tras la pandemia de coronavirus y que nacerá con el objetivo de abordar situaciones en nuestro sistema público de salud que requieren de anticipación, respuesta rápida y coordinación. Su creación ya se preveía desde 2011 en la Ley General de Salud Pública.

El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión semanal presentar la candidatura para que Murcia albergue la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (AESP), que en el caso de ser seleccionada se instalaría en el Pabellón Docente Virgen de la Arrixaca del Campus de Ciencias de la Salud de El Palmar, en Murcia, tal y como anunciaba a primera hora el presidente regional, Fernando López Miras, durante su comparecencia en la Asamblea y aprobaba el Consejo de Gobierno.

En los últimos días han sido varios los territorios que se han postulado para hacerse con la futura agencia, entre ellos Asturias, Lugo y Zaragoza, aunque los mejor posicionados son Cataluña y Andalucía (Granada).

Entre las ventajas de Murcia, el Ejecutivo destaca que la integración física con la práctica clínica está garantizada por el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, un nodo de referencia nacional para investigación clínica, generador de datos epidemiológicos y vinculado al IMIB mediante convenios consolidados.

Para optar a acoger la Agencia Estatal de Salud Pública, la Región debe cumplir una serie de requisitos como contar con aproximadamente 4.000 metros cuadrados de espacio adaptado a los trabajadores, pero además se valorará muy positivamente que el inmueble esté plenamente disponible para ocupación inmediata; la cercanía a aeropuertos internacionales con destinos prioritarios a Estocolmo, Ginebra, Bruselas, Copenhague, Helsinki y Estambul, y un mercado inmobiliario competitivo en compra o alquiler para los empleados que se trasladen. Así se recoge en el informe de la Comisión consultiva para la determinación de la sede publicado el pasado mes de diciembre en el BOE, en el que se da un mes de plazo para la presentación de candidaturas, tiempo que expira este sábado, 17 de enero.

La Agencia requerirá en su primer año de funcionamiento aproximadamente sesenta empleados públicos, entre funcionarios, laborales y puestos de alta dirección, aunque tiene previsto un horizonte de 300 empleados, cuya provisión será paulatina y dependiente de las disponibilidades presupuestarias y de la plantilla que se apruebe en su contrato plurianual de gestión.

El espacio que se convierta en la sede debe incluir puestos de trabajo individuales y varias salas de reuniones y videoconferencias con capacidad para entre 10 y 60 personas, además de aparcamiento y espacios comunes y multifuncionales para las unidades, áreas de recepción y espera, zonas de servidores, archivo y almacén, y un salón de actos con capacidad superior a 300 personas. También son obligatorios espacios para ruedas de prensa y formación. Además, la sede debe contar con aparcamiento y acceso directo a transporte público.

El documento valora positivamente que cuente con una red de acceso a medios de transporte público (aéreo, ferroviario y por carretera). Pero hay un criterio específico muy importante: la cercanía a aeropuertos internacionales con destinos prioritarios a Estocolmo, Ginebra, Bruselas, Copenhague, Helsinki y Estambul. Estas ciudades albergan las principales contrapartes europeas y globales de la Agencia (OMS, ECDC, Comisión Europea, etc), donde además España ejercerá su representación.

En este caso, el Gobierno de Murcia afirma que la conectividad "está garantizada" por dos aeropuertos: el de Murcia, a 20 minutos, y el de Alicante, a menos de 50 minutos, que ofrecen acceso directo a destinos europeos prioritarios. Esto se complementa con la estación de AVE a menos de diez minutos del pabellón docente.