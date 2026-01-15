La Región de Murcia se postula para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

La Región de Murcia quiere ser sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) y el Consejo de Gobierno ha acordado este jueves presentar la candidatura para albergar este organismo de reciente creación en el Pabellón Docente Virgen de la Arrixaca del Campus de Ciencias de la Salud de El Palmar, en Murcia.

Según explicó el portavoz del Gobierno, Marcos Ortuño, el eje central de la candidatura será el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) Pascual Parrilla, centro acreditado por el Instituto de Salud Carlos III que aglutina el 80% de la masa investigadora regional.

La integración física con la práctica clínica está garantizada por el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, un nodo de referencia nacional para investigación clínica, generador de datos epidemiológicos y vinculado al IMIB mediante convenios consolidados, añaden desde el Ejecutivo autonómico.

La cesión de 4.000 metros cuadrados garantizaría que la agencia pudiera pasar de los 60 empleados previstos a los 300

El portavoz aseguró que la cesión de una superficie superior a los 4.000 metros cuadrados construidos "garantizaría que la Agencia Estatal de Salud pudiera pasar de los 60 empleados previstos inicialmente hasta los 300, sin necesidad de ampliaciones".

Para la Región supondría un "impacto económico significativo, muy significativo con la creación de empleo directo e indirecto y un efecto multiplicador para atraer investigadores y empresas de base tecnológica", concluyó.

Otras siete comunidades ya han mostrado interés en albergar este organismo

La Región no es la única con intención de acoger la agencia, ya que Aragón (Zaragoza), Asturias (Oviedo), Andalucía (Granada), Castilla y León (León), Cataluña (Barcelona), Comunidad Valenciana (Valencia) y Galicia (Lugo) también han mostrado interés y se espera que otras lo hagan en los próximos días. El plazo para presentarse finaliza el día 17 de este mes.

La noticia fue adelantada minutos antes por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Regional, aprovechando una pregunta del Grupo Socialista sobre contrataciones sanitarias.

¿Para qué sirve la AESAP? La Agencia Estatal de Salud Pública busca modernizar y fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica y nace para dar respuesta a las lecciones de la pandemia de covid-19. Opera bajo el principio de 'One Health', conectando la salud humana, animal y ambiental. Entre sus funciones principales, debe identificar, monitorizar y evaluar riesgos sanitarios; centralizar y homogeneizar la información de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública; desarrollar sistemas de alerta temprana y coordinar la respuesta ante futuras emergencias sanitarias; ofrecer apoyo técnico-científico a las comunidades autónomas y evaluar políticas de salud pública; colaborar con organismos internacionales; y gestionar la comunicación de riesgos para la salud a la población.

Desde Presidencia informan de que la candidatura murciana reúne los requisitos exigidos en la convocatoria en cuanto a disponibilidad del inmueble, espacios técnicos, servicios generales, conectividad digital y seguridad. "Este aprovechamiento de patrimonio público existente representa un modelo de eficiencia económica y responsabilidad fiscal, eliminando los costes de construcción o adquisición de nueva sede", manifiestan.

En cuanto a la conectividad con destinos internacionales, está garantizada por dos aeropuertos: el de Murcia, a 20 minutos, y el de Alicante, a menos de 50 minutos, que ofrecen acceso directo a destinos europeos prioritarios. Esto se complementa con la estación de AVE a menos de diez minutos del pabellón docente.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

El Gobierno regional también ha aprobado las bases y la convocatoria de las oposiciones a maestros que se celebrarán este año, con 1.607 plazas, la mayor oferta de la historia de todos los cuerpos en la Región. Asimismo, se regula la composición de las listas de interinidad en estos cuerpos para el curso 2026-2027. Entre las novedades que se aplicarán en esta convocatoria destaca que el texto final de la parte A de la primera prueba de la fase de oposición será decidido, al menos, por cinco miembros de la comisión de selección. Asimismo, las pruebas prácticas de todas las especialidades tendrán una duración de dos horas y media, y los exámenes se harán en papel autocopiable para que los candidatos puedan llevarse copia del ejercicio que han realizado.

Por otro lado, el portavoz del Ejecutivo informó de que los expedientes por ciberacoso en 2025 descendieron un 19% tras la prohibición de móviles en las aulas. Por segundo año consecutivo, esta medida ha tenido un impacto positivo en la convivencia escolar. En este sentido, los casos cerrados con evidencias de acoso a través de redes sociales u otros medios tecnológicos se redujeron un 54% en comparación con 2023, y las faltas muy graves relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos contra docentes disminuyeron cerca de un 78% respecto a 2023, entre otros datos.

Además, Ortuño señaló que las medidas para facilitar la transición entre Primaria y Secundaria han dejado un mayor número de aprobados. Algunas de las iniciativas que han contribuido a ello son el plan de transición entre etapas; el programa 'ConviveTeam' para favorecer un clima de convivencia positivo en las aulas; el programa 'Referen-T', que permite que estudiantes de cursos superiores acompañen a alumnos de los primeros cursos con el fin de reforzar las asignaturas en las que tienen más dificultades, y la implantación de Primero y Segundo de la ESO en colegios.

Por último, el programa 'Cercanos' ha llevado servicios asistenciales a casi 14.000 personas mayores de 65 años de 15 municipios que viven en zonas rurales o alejadas del casco urbano, como podología, peluquería o fisioterapia.