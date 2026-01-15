Varios puntos de la Región de Murcia registran hoy mala calidad del aire por partículas contaminantes

La calidad del aire muestra este jueves una situación desigual en la Región de Murcia, con varios puntos en niveles desfavorables por la elevada presencia de partículas en suspensión y contaminantes asociados al tráfico y la actividad industrial, mientras que las zonas del interior registran valores más favorables.

El área metropolitana de Murcia concentra los peores datos. En la estación de San Basilio, la calidad del aire es desfavorable (niveles de PM10 de 54,29 µg/m³ y PM2,5 de 38,86 µg/m³). También en Ronda Sur se registra una situación negativa, con PM10 de 51,12 µg/m³ y PM2,5 de 29,52 µg/m³, valores que sitúan esta zona entre las más contaminadas de la jornada. En el municipio vecino Alcantarilla, aunque las concentraciones son menores (PM10 de 35,63 µg/m³ y PM2,5 de 18,74 µg/m³), la calidad global se mantiene en niveles razonablemente buenos.

A esta situación se suma la Vega Oriental, donde la estación de Molina de Segura presenta también una calidad del aire desfavorable debido a la elevada concentración de partículas finas PM2,5, con 28,23 µg/m³, un contaminante especialmente perjudicial para la salud por su capacidad de penetrar en el sistema respiratorio.

Zonas urbanas e industriales concentran los peores datos y se espera la entrada de aire africano

En el Campo de Cartagena-Mar Menor, la estación de Mompeán alcanza igualmente niveles desfavorables (PM10 de 49,90 µg/m³), mientras que La Aljorra se sitúa en un nivel regular (PM10 de 41,84 µg/m³ y PM2,5 de 22,70 µg/m³)

Las zonas industriales de Escombreras presentan una calidad del aire regular, destacando Valle de Escombreras, donde el NO₂ alcanza los 65,3 µg/m³, uno de los valores más elevados del conjunto de estaciones, y Alumbres, con PM2,5 de 23,99 µg/m³.

Por el contrario, el interior de la Región ofrece los mejores registros. En Caravaca de la Cruz, los niveles de partículas son muy bajos, lo que sitúa la calidad del aire en niveles buenos. También presentan una situación favorable Jumilla y Lorca, ambas con una calidad razonablemente buena.

Continúa el polvo sahariano

Además, los modelos atmosféricos consultados prevén, como en la jornada de ayer, la entrada de masas de aire de origen africano sobre la Península Ibérica durante este jueves, lo que podría provocar la presencia de polvo en superficie en concentraciones de entre 5 y 20 µg/m³ en el sureste peninsular. Este episodio puede traducirse en un aumento adicional de los niveles de partículas PM10 y PM2,5 registrados por la Red de Calidad del Aire.

En conjunto, los datos confirman un escenario recurrente en la Región de Murcia: las áreas urbanas y los entornos industriales concentran los peores registros, una situación que podría verse agravada por la llegada de polvo sahariano y que aconseja extremar la precaución entre los colectivos más vulnerables.