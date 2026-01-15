El humorista Daniel Fernández lanza una propuesta surrealista a los murcianos para fastidiar a los franceses: "Por qué ellos sí y nosotros no"

El humorista asturiano Daniel Fernández está muy indignado con los franceses. El cómico, que ya cuenta en Instagram (@danielffez) y TikTok (@danielfez) con millones de seguidores, explicó hace unos días a Javi Sancho (Sale como sale) en OpenPlay RTVE, el nuevo formato de entretenimiento transmitido por RTVE Play y YouTube, lo que hacían los parisinos con la Torre Eiffel cuando llegaba la noche.

"Cuando vas a Francia y vas a ver la Torre Eiffel de noche, tú no puedes sacarle un vídeo cuando empieza el espectáculo de luces, ese que hacen, y publicarlo en redes sociales para fines comerciales, porque tiene derecho de imagen", cuenta Fernández, que pide que España, a modo de "venganza", tenga algo similar, ¿pero qué?

El presentador del espacio le replica ante esta acusación: "¿Pero y si es para tus redes, sin fines comerciales?" A lo que el asturiano le responde que no tiene ni idea, pero que "tenga cuidadito", que él cree que hay "un francés ahí mirándolo todo".

A continuación, confiesa que tras una exhaustiva búsqueda en ChatGPT, ha determinado que España no tiene nada registrado de estas características: "Habría que hacer un movimiento, un challenge para registrar algo y que cuando venga un francés decirle que no, que ahora no puedes...". Sancho le interrumpe para preguntarle si era necesario registral algo sin avisar, a lo que Fernández responde claro y conciso: "Murcia".