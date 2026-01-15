El primer teniente de alcalde de Molina pide a la jueza el archivo de la causa por su polémico vídeo de migrantes

La defensa del primer teniente de alcalde de Molina de Segura, Antonio Martínez, de Vox, pedirá el archivo de la causa por el que se le investiga tras la difusión de un polémico vídeo calificado de "racista" y de ir "contra la inmigración y la religión musulmana" en su perfil de TikTok.

Martínez, también concejal de Seguridad Ciudadana en el Consistorio molinense, acudía a primera hora de este jueves al Tribunal de Instancia de la localidad para declarar en calidad de investigado por la publicación en la que se veía a mujeres migrantes de origen magrebí con sus hijos por las calles de Molina bajo el texto "Con las barrigas de nuestras mujeres os conquistaremos otra vez", grabadas sin consentimiento en las inmediaciones de un centro educativo del municipio. Aunque durante todo este tiempo asegura que el vídeo no lo grabó él.

En apenas media hora salía por la puerta del Palacio de Justicia junto a su abogado, el penalista Rafael Páez, tras declarar "con todo lujo de detalles" lo ocurrido hace ahora casi un año. "Una vez que dicten la sentencia correspondiente se harán las declaraciones pertinentes sobre el procedimiento, no queremos interferir en este momento en la decisión que pudiera tomar la jueza", señaló el propio Martínez a este periódico.

El PSOE llevó los hechos a la Fiscalía, aunque el concejal insistió en que la difusión fue tergiversada

El mensaje, publicado en febrero del pasado año y que acabó eliminando de la red social, fue denunciando por su contenido "racista" y por el que tuvo que declarar más tarde en la comisaría de Policía Nacional después de que distintas asociaciones y partidos como el PSOE pidieran su dimisión y que, si no daba él mismo el paso, el alcalde molinense, el popular José Ángel Alfonso, lo apartase del cargo. No pasó ni una cosa ni la otra. Fue el Partido Socialista quien trasladó a la Fiscalía los hechos ocurridos para que abriese una investigación para investigar si habría incurrido en algún delito de odio.

De hecho, hasta se llegó a celebrar un Pleno Extraordinario solicitado por el Grupo Municipal Socialista para reprobar al primer teniente de alcalde y donde el regidor terminó votando en contra, con el apoyo del Partido Popular y Vox, "ignorando el contenido xenófobo del vídeo y la exposición pública de los menores", denunció la portavoz local del PSOE, Isabel Gadea.

"No quería ofender a nadie"

El edil molinense, que forma parte del Comité Ejecutivo Provincial de la formación que lidera José Ángel Antelo a nivel regional, aseguró a La Opinión que declaró ante la jueza "en los mismos términos" que ya hizo ante la policía meses atrás. Guardará silencio hasta que no se haga pública la sentencia judicial del polémico vídeo difundido en su perfil de TikTok.

Antes de su declaración judicial, Antonio Martínez ha venido defendiendo que la difusión del vídeo se había "malinterpretado" y "tergiversado" porque "no iba hacia nadie en concreto" y "no quería ofender a nadie".

Además, el portavoz de Vox, tras atender a este periódico el día de la polémica, negó que fuese él quien grabara a las mujeres migrantes desde su coche. "Me lo pasaron por WhatsApp y lo publiqué para hacer una reflexión pública sobre a qué se dedica cada cultura. Mientras en Occidente estamos pensando en redes sociales o en mantener perritos, no nos dedicamos a lo importante: la familia", señaló.