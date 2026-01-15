Paraguas y abrigo: así será el tiempo en la Región de Murcia este fin de semana

El fin de semana llegará a la Región de Murcia con sabor plenamente invernal, paraguas a mano y abrigos que serán imprescindibles. La nubosidad, las lluvias débiles y el descenso de las temperaturas marcarán el ritmo de unos días en los que el sol tendrá un papel secundario.

Este viernes los cielos estarán nubosos, con precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en el interior, donde el ambiente será más gris. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas apenas variarán. Los vientos serán flojos y variables, con predominio del oeste, aunque en el litoral se dejará notar el suroeste por la tarde. Los termómetros se moverán entre los 3 y 15 grados en Caravaca de la Cruz, 9 y 17 en Cartagena, 7 y 17 en Lorca, 9 y 18 en Murcia y 5 y 15 en Yecla.

Lluvias débiles el sábado en toda la comunidad

El sábado será el día más desapacible del fin de semana, de esos que invitan a planes bajo techo. Se esperan cielos muy nubosos y precipitaciones débiles a moderadas en gran parte de la Región, acompañadas de un descenso generalizado de las temperaturas. El viento soplará flojo del noroeste. Las máximas no pasarán de los 11 grados en Caravaca y Yecla, mientras que Cartagena alcanzará los 15, Lorca los 14 y Murcia se quedará en torno a los 14 grados.

Temperaturas bajo cero en Caravaca

El domingo el tiempo dará una tregua parcial, aunque el frío seguirá siendo protagonista. Persistirán los cielos nubosos, con lluvias débiles restringidas al litoral. Las mínimas volverán a bajar y se esperan heladas débiles en el Noroeste y el Altiplano, un recordatorio de que el invierno aún tiene mucho que decir. Las máximas subirán ligeramente y los vientos serán flojos de componente norte. Caravaca podría amanecer con hasta -2 grados, mientras que Cartagena registrará mínimas de 7 y máximas de 15 grados.

En conjunto, un fin de semana para mirar al cielo más de una vez, sacar el abrigo del fondo y disfrutar del ambiente invernal que, aunque incómodo para algunos, también forma parte del encanto de esta época del año.