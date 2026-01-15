La oposición acusa al Ejecutivo murciano de alarmismo y falta de diálogo en política hídrica

La comparecencia de la consejera Sara Rubira evidenció también la distancia entre el Gobierno regional y el resto de grupos de la oposición, que coincidieron poco, salvo Vox, en el diagnóstico y nada en las soluciones. El debate de estos grupos parlamentarios se alejó por momentos del Trasvase para derivar hacia reproches institucionales, críticas al modelo agrícola y advertencias sobre otros factores que amenazan al campo murciano.

Desde el PSOE, Fernando Moreno centró su intervención en cuestionar la credibilidad política de la consejera y acusarla de utilizar el trasvase como "cortina de humo". El diputado socialista reprochó a Rubira sus ausencias en plenos anteriores y denunció una "falta de respeto" a la Asamblea, antes de entrar en el fondo del debate hídrico. Moreno rechazó el alarmismo sobre el cierre del Trasvase y defendió que la situación actual es consecuencia de decisiones adoptadas en 2013 con el memorándum impulsado por el PP. Frente a los datos económicos aportados por el Ejecutivo regional, (improductivos para solucionar las demandas hídricas de la Región) contrapuso las inversiones del Gobierno de España en desalación, interconexiones y energías renovables, y reclamó la convocatoria del Pacto Regional del Agua, vigente desde 2017. "Aquí no hay pinza, hay ideas distintas", sostuvo en relación a las continuas apelaciones de los populares a una suerte de estrategia política común entre Vox y PSOE para torpedear las iniciativas del Gobierno regional de López Miras.

Vox, a través de Alberto Garre, mostró su apoyo al Trasvase como infraestructura clave para la Región, pero rechazó que la Asamblea sea el escenario adecuado para debatir lo que calificó como "cuestiones de Estado". Garre advirtió de las consecuencias sociales de un eventual recorte, especialmente sobre el empleo agrario menos cualificado, y alertó del riesgo de convertir el campo en un foco de conflictividad social. No obstante, marcó distancias con el tono del Gobierno regional y defendió la necesidad de abordar el problema con mayor amplitud y realismo.

Podemos, a través de María Marín, fue especialmente crítica con el enfrentamiento entre PP y PSOE, al que acusó de "hipocresía" y de mantener un discurso distinto en Murcia, en Castilla-La Mancha y en Europa. Marín defendió un "trasvase sí, pero sostenible y complementario", y reprochó a la consejera que no abordara asuntos como el acuerdo con Mercosur, que podría acarrear un impacto económica más grave que el recorte del Tajo-Segura, los aranceles de Estados Unidos o el impacto del cambio climático. También cuestionó de manera muy intensa la gestión del agua en la propia cuenca del Segura y reclamó explicaciones sobre el bajo nivel de los embalses pese a las lluvias recientes. "El pasado mes de diciembre, fue el tercero más húmedo desde que hay registros, la media de lluvia superó los 100 litros por metro cuadrado, cinco veces más de lo habitual, cómo es posible que nuestros pantanos vieran este lunes apenas al 29% de su capacidad?, ¿Pudiera ser que alguien nos estuviera robando nuestra agua?", ¿a dónde se están llevando el agua de los regantes de la Región de Murcia?"

Desde IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos criticó el planteamiento "maniqueo" del Gobierno regional y reclamó abrir el debate a otros modelos agrícolas. El parlamentario comunista citó estudios científicos sobre la reducción de aportaciones en cabecera del Tajo (desde finales de los años cincuenta las entradas de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía han caído en más de un 50%), el avance de la desertificación y el impacto del regadío intensivo en el Mar Menor, y pidió escuchar otras voces más allá de las posiciones tradicionales. A su juicio, el discurso de Rubira responde a una mera estrategia "electoralista" que impide un debate sereno y plural sobre el futuro del agua en la Región.