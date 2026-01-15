Una murciana se cuela en la final del concurso Camarero del Año

La cuenta atrás para la gran final del concurso Camarero del Año ya ha comenzado y Murcia estará representada en una de las citas más exigentes del sector hostelero. La profesional de sala Paloma Sánchez se ha clasificado como una de las seis finalistas de la VI edición del certamen, cuya final se celebrará el próximo 26 de marzo en Barcelona, en el marco de Alimentaria-Hostelco, uno de los encuentros de referencia del calendario gastronómico profesional en nuestro país.

El alto nivel de esta edición queda reflejado en los perfiles de los aspirantes, ya que tres de los seis finalistas desarrollan actualmente su labor en restaurantes con estrella Michelin, un dato que subraya la exigencia y el prestigio del concurso.

La murciana Paloma Sánchez Carrillo, de 22 años, procede de una familia estrechamente vinculada a la hostelería, un entorno que despertó su vocación desde muy joven. Los organizadores del certamen destacan su trayectoria profesional, marcada por valores como el esfuerzo, la constancia y el respeto por el oficio, principios que ha encontrado en el servicio de sala el espacio ideal para crecer y desarrollar su pasión.

En la actualidad ejerce como maître del Restaurante Santa Ana, ubicado en la pedanía murciana de Los Ramos, donde destaca por un trato cercano, una atención cuidada al detalle y un firme compromiso con ofrecer experiencias memorables a los clientes.

"Más que un concurso, es una forma de reivindicar la sala", comenta Sánchez

"Ser finalista del Camarero del Año es dar sentido a una profesión que me ha acompañado toda la vida", explica Sánchez. "Supone poner en valor el esfuerzo que hay detrás de este trabajo y el orgullo de representar a mi ciudad. Más que un concurso, es una forma de reivindicar la sala y demostrar de lo que somos capaces quienes trabajamos en ella", añade.

Paloma Sánchez, en una anterior edición del concurso Camarero del Año / Alvaro Fernandez Prieto

Los competidores

Junto a la murciana, completan la lista de finalistas Javier Gil, del restaurante madrileño Gaytán, con una estrella Michelin; Marcos Eiré, del restaurante Miguel González, en Orense, con otra estrella), Juan David Marco, del restaurante Saddle de Madrid, también con la misma distinción; Sonia García, de la Cafetería El Estudio–Gescahoteles, en Santiago de Compostela, y Javier Jiménez, del Restaurante Aragonia del Hotel Palafox, en Zaragoza.

El Concurso Camarero del Año es un prestigioso certamen nacional dirigido a profesionales de sala y camareros que desarrollan su actividad en España. Nacido de forma paralela al Concurso Cocinero del Año, surge con el objetivo de reconocer y dignificar el papel esencial del personal de sala en la hostelería, desde maîtres y sumilleres hasta jefes de rango, bartenders o ayudantes.

Pruebas de alta exigencia

Al igual que en su certamen hermano dedicado a la cocina, los participantes deben superar pruebas técnicas y prácticas de alta exigencia, evaluadas por un jurado experto, que valora su formación, experiencia, profesionalidad y capacidad para ofrecer un servicio excelente. La participación en este concurso está considerada un honor dentro del sector, y sus ganadores son reconocidos como referentes y líderes en el ámbito de la hostelería, poniendo en primer plano la importancia de la sala como pieza clave de la experiencia gastronómica.