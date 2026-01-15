Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: estas son las mejores actividades por San Antón

Anabel Hernández nos propone los mejores planes para disfrutar de un fin de semana lleno de conciertos, rutas guiadas y mucho más

Bendición de animales por San Antón en Murcia

Bendición de animales por San Antón en Murcia / Israel Sánchez

Javier Ayala

Javier Ayala

El fin de semana llega cargado de planes por la festividad de San Antón y el comienzo del festival Folkfest en Cieza. La creadora de contenido Anabel Hernández, de @miraqueplan, ha hecho una selección de las mejores actividades que pueden elegir los murcianos: las fiestas de San Antón, el festival Folkfest, una ruta guiada a los Pozos de la nieve de Sierra Espuña, el XXVII Encuentro de Cuadrillas de Aledo y una Carrera solidaria en el Barrio del Progreso.

Fiestas de San Antón

En la gran mayoría de los municipios de la Región se han organizado diferentes actos por esta festividad. En el caso de la ciudad de Murcia, las citas imprescindibles del fin de semana son la tradicional Bendición de animales del sábado 17 (19:30h), y la posterior procesión. Por la mañana, la cita cultural es en el Museo de la Ciudad (12h y 18h), con la Visita guiada "Hasta San Antón Pascuas Son", para conocer más sobre la esencia de esta festividad, y descubrir animales ocultos en las piezas de la colección del espacio museístico.

El domingo 18 hay programadas actividades para todas las edades. A partir de las 10h los más pequeños podrán participar en el taller "El Dibujo Elocuente", pintando en papel rincones icónicos del barrio. La música también será protagonista esta jornada con un pasacalle de la Banda (10h), para finalizar con una Comida de Convivencia.

Tradicional bendición de los animales por el día de San Antón.

Tradicional bendición de los animales por el día de San Antón. / L.O.

Festival Folkfest

Entre el 17 de enero y el 1 de febrero tendrá el Folkfest, un festival lleno de música folk cuya programación está repleta de conciertos, talleres y muchas otras actividades. Este sábado dará su pistoletazo de salida en Cieza, con el concierto de Irish Treble en el Teatro Capitol a partir de las 20.00h. La entrada es gratuita con invitación.

Ruta guiada a los Pozos de la nieve

Los famosos Pozos de la Nieve son construcciones en forma cilíndrica, algunos con cúpula, que fueron utilizados de los siglos XVI a principios del XX para almacenar nieve y producir hielo, posteriormente usados en los calurosos meses de verano para conservar alimentos, bebidas y fines terapéuticos y para elaborar las famosas aguas heladas de cebada y limón. Este domingo a las 11.00h se realizará una visita guiada. Su precio general es de siete euros y cinco euros para niños de entre cinco y doce años.

Pozos de la Nieve de Sierra Espuña

Pozos de la Nieve de Sierra Espuña / L.O.

Encuentro de Cuadrillas de Aledo

Siendo Aledo, un municipio tan arraigado a la tradición y la música de raíz, era imprescindible que esta pequeña localidad, también tuviese su propio encuentro de cuadrillas. Este fin de semana se celebra la vigesimoséptima edición, cuyos orígenes datan de 1998. Este sábado, a partir de las 20.00h, comenzará con el Baile Suelto en el Centro Social de Mayores, en la que actuará la Cuadrilla de Aledo.

Encuentro de Cuadrillas de Aledo.

Encuentro de Cuadrillas de Aledo. / Ayuntamiento de Aledo

Carrera solidaria en el Barrio del Progreso

El próximo domingo 18 tendrá lugar la I Carrera Solidaria del Barrio del Progreso. Se trata de un evento organizado por la Junta Municipal del barrio junto a la Peña Huertana La Rana, y cuyo objetivo es recaudar fondos íntegros para Afacmur (Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia). A las 10.00h dará comienzo la Carrera Absoluta (5k), destinada para personas mayores de 18 años y a las 10.05h la Marcha Solidaria "Andarines" (5k), dirigida para los más pequeños. El precio para participar es de 10 euros en la carrera y 8 euros en la marcha.

La salida y meta será la calle Miguel Ángel Blanco, frente al Centro Social del barrio.

Salida de una de las carreras que se llevaron a cabo en el CEIP Nuestra Señora de la Arrixaca. | L.O.

Salida de una carrera / L. O.

