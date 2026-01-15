La Región de Murcia, contra la reforma de Montero: "Pasamos de ser los últimos a los antepenúltimos"

El dato de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) es «demoledor», señaló ayer el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, a La Opinión tras salir de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La Región de Murcia, comunidad más perjudicada con el actual Sistema de Financiación Autonómica (SFA), seguirá infrafinanciada con la propuesta que el Gobierno de la nación ha puesto encima de la mesa, según esta entidad. «Pasamos de ser los últimos a ser los antepenúltimos y, encima, por debajo de la media otra vez», lamentó el titular de Hacienda, que conoció esta información mientras participaba en el encuentro con la ministra para conocer en qué consiste en nuevo modelo.

Según Fedea, con el nuevo modelo de financiación, cada murciano recibiría, en su traducción a euros por habitante ajustado, un total de 468 euros más de lo que obtiene con el sistema vigente. Esta cifra es solo superada por los 496 euros por valenciano y los 507 euros por catalán. La mejora relativa que dibuja Fedea la lideraría la Comunidad Valenciana con un incremento de 4,8 puntos para situarse en una tasa por habitante de un 97,8, seguida de la Región de Murcia, con una subida de 4,3 puntos y un índice de financiación del 94,9. Esto significa que, en ambos casos, seguirían por debajo del límite de referencia de 100.

La Región de Murcia «sigue estando financiada por debajo de la media y, por tanto, no saca nada positivo de esta reforma pergeñada para satisfacer los anhelos infinitos del secesionismo», resumió Marín.

El Gobierno regional no acepta que haya sido negociada previamente "con los independentistas"

Por otro lado, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) informaron ayer de que las seis comunidades que obtienen más financiación en términos absolutos con el actual modelo seguirán en el mismo orden con la reforma propuesta: Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León. A través de un comunicado, señalan que habría algunos cambios en cuatro regiones, como Castilla La Mancha, que adelanta a Canarias, y la Región de Murcia, que adelanta a Aragón.

El consejero murciano informó al salir del encuentro, que duró cuatro horas, de que le pidió a la ministra «que recapacite»: «Le hemos intentado hacer ver que si todo el mundo va a una dirección y ella va en dirección contraria, probablemente la que vaya por el carril equivocado sea ella». En este sentido, afirmó que todas las comunidades, menos la catalana, le han tendido la mano para que, «a través de la multilateralidad», se sienten «todos juntos a reformar este sistema».

Desde el Ejecutivo murciano critican que el modelo de la ministra María Jesús Montero «nace viciando» porque parte de la «bilateralidad con los independentistas y secesionistas» y, por tanto, «suscita un absoluto rechazo» entre las distintas autonomías. De hecho, el consejero Marín destacó que de las quince regiones que participan en el CPFF, solamente una —Cataluña— manifestó su aprobación a esta propuesta de financiación autonómica (ni País Vasco ni Navarra forman parte de este foro debido a que disfrutan de regímenes fiscales distintos).

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / José Luis Roca

El titular de Hacienda esperaba que ayer la ministra les diera «datos, métricas, cálculos» y, sobre todo, les dijera «cuál es la cantidad que recibiría cada comunidad en el supuesto de aprobarse este sistema». Ni lo hizo ni quiso responder a esta cuestión cuando los diferentes consejeros se lo echaron en cara. Tampoco quiso comentar los datos de Fedea.

El consejero murciano tiene pocas esperanzas en que el ministerio de Montero escuche sus peticiones y recule con su propuesta, ya que «si se atiene a negociar con las comunidades, perdería el apoyo de ERC, que ha pedido la exclusividad».

La unión entre regiones de PP y PSOE puede ser "un buen comienzo" para una reforma distinta

Vistas las posiciones comunes de todas las comunidades excepto Cataluña, Marín considera que este puede ser «un buen comienzo» para reformar más adelante el modelo. «Hay que buscar los puntos que nos acercan y no los que nos separan. Por ejemplo, todos —menos Cataluña— estamos de acuerdo en la negativa a aceptar la ordinalidad», destacó.

Ante las críticas, Montero trasladó a las comunidades autónomas durante la reunión del CPFF que la adscripción al nuevo modelo de financiación autonómica, con un aumento de los recursos de 21.000 millones de euros, será voluntaria. Esto es, cada territorio podrá decidir libremente si aplica el nuevo modelo o se queda con el antiguo. La duda que queda por despejar es si las comunidades que decidieran mantenerse en el sistema antiguo recibirían una dotación menor que las que se acogieran al nuevo, como en principio parece poder concluirse.

López Miras: "Que se lo coman ellos"

CARM

«Ellos se lo han guisado, que se lo coman ellos solos, pero que no cuenten con nosotros para eso». Así de claro se mostró el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, tras enterarse, durante la inauguración de la nueva sede de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cartagena, de que la Comunidad seguirá estando infrafinanciada con el nuevo modelo de financiación negociado entre el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez.

«Lo que pretenden es que traguemos con que los murcianos pasen de ser los españoles peor financiados a ser los terceros peor financiados», señaló López Miras, indicando que tanto Junqueras como Sánchez «se pueden quedar con su reforma como ellos quieran». Recogía los datos de Fedea, que vaticina que con el nuevo modelo la Región seguiría por debajo del límite de referencia de 100.