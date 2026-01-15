Espaldarazo judicial al proyecto de reestructuración de la deuda de ESP Solutions

Tras un año muy díficil soplan aires favorables para ESP Solutions Group y es que el grupo líder en transporte terrestre europeo y africano, especializado en el transporte de mercancías de alto valor, productos farmacéuticos, frutas, verduras, flores y plantas vivas, con sede central en Ceutí y cerca de 2.000 empleados, ha conseguido la homologación por parte del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia del proyecto de reestructuración de deuda.

Este "importante logro judicial supone una inmensa alegría y una nueva era en la trayectoria del grupo", que refuerza así su posición financiera y estratégica con apoyo tanto de la banca como de los accionistas mayoritarios, en un contexto económico exigente, tras superar un proceso de reestructuración financiera, y trasladar la deuda acumulada bajo la responsabilidad de la anterior dirección de la compañía del corto al largo plazo.

La homologación judicial del plan de reestructuración de deuda representa una garantía de estabilidad y continuidad para todos los grupos de interés, acreedores, clientes, empleados y el mercado en general, y confirma la solidez del modelo operativo de ESP Solutions Group. La empresa consolida de esta forma su estrategia, refuerza su solvencia financiera y abre una nueva fase de crecimiento sostenible orientado a la creación de valor.

Durante el proceso, el grupo, compuesto por cinco compañías de transporte y logística con sedes en España, Alemania, Rumanía y Marruecos, ha logrado mantener sus cerca de 2.000 puestos de trabajo, garantizando la continuidad del negocio, lo que ha permitido transmitir una gran confianza a clientes y acreedores.

Los fondos accionistas mayoritarios del grupo, Blantyre Capital y Avior Capital, han sido un apoyo fundamental en la rúbrica de la reestructuración de la deuda y para finalizar con éxito este proceso judicial, dado que ambos han respaldado la estrategia de crecimiento inorgánico del Grupo, fortaleciendo su posición de cara a la firma que se ha producido con las entidades bancarias: BBVA, CaixaBank y Bancaja. En el proceso, también han estado implicadas otras entidades destacadas como Deutsche Bank, Sabadell y Caja Rural Central.

La reorganización de la deuda ha sido liderada con éxito por Marcos Rodríguez, CFO de ESP Solutions Group, y por parte de ESP Solutions Group, se ha contado con el asesoramiento experto en reestructuración financiera de Houlihan Lokey y con el despacho Gómez-Acebo & Pombo. KPMG y A&O Shearman han sido los asesores de la banca.

"Ambición estratégica" para la compañía

ESP Solutions Group afronta este nuevo capítulo con "ambición estratégica", con un equipo directivo sólido y alineado, una base de clientes diversificada y una visión centrada en la innovación continua. Durante este proceso y en los últimos meses, la compañía ha realizado cambios internos orientados estratégicamente a favorecer la operatividad del negocio, incorporando la figura de Manuel López Antón como director general corporativo, reorganizando su Dirección Comercial mediante la incorporación de Robertas Geralavicius y promocionando internamente a Gaspar Blaya, con más de quince años en la compañía, como nuevo director de operaciones del grupo.

Fuentes de la compañía apuntan a que desde finales de 2024 y durante 2025 ESP Solutions Group ha pasado de ser una agencia a convertirse en una compañía verticalmente integrada contando con una flota de menos de tres años de antigüedad y dotada de las últimas mejoras del mercado compuesta por de más de 1.500 vehículos contabilizados a fecha diciembre de 2025 y cuyos camiones suman más de 18 millones de kilómetros mensuales cubriendo rutas entre Senegal, Marruecos y Túnez en África, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza, llegando hasta Escandinavia, lo que supone 450 vueltas al mundo al mes.

Además, ESP Solutions Group tiene pendiente inaugurar ESP Fresh Logistics, situado en el Polígono de Las Salinas, en Alhama de Murcia, un proyecto estratégico, con unas instalaciones de 100.000 metros cuadrados y una capacidad de almacenaje de 56.000 metros cuadrados que se convertirá en 2026 en el mayor de su categoría en el sur de Europa y está concebido para reforzar la capacidad operativa y permitiendo atender aún mejor las necesidades de sus clientes actuales y futuros en los ámbitos del transporte y la logística integral.