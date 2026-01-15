Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | Sanidad, seguridad, empleo en Sabic y retos de 2026 centran las preguntas a López Miras en la Asamblea

El presidente de la Región se somete a una sesión de control en la que responderá a las preguntas que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios

López Miras, durante la sesión de control en la Asamblea, este jueves

López Miras, durante la sesión de control en la Asamblea, este jueves / Ivan urquizar

L.O.

El presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, comparecerá ante el Pleno de la Asamblea Regional esta mañana, a partir de las 10.00 horas, para someterse a una sesión de control en la que responderá a las preguntas que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios, y que han sido admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara en su reunión celebrada este miércoles.

El grupo parlamentario Popular preguntará a López Miras sobre objetivos y retos del Gobierno regional para este año, y, por su parte, el grupo parlamentario Socialista lo hará sobre compromisos concretos para el refuerzo de la sanidad pública en la Región de Murcia.

El grupo parlamentario Vox preguntará al presidente del Consejo de Gobierno sobre políticas específicas implementadas por el Gobierno regional para revertir el incremento de homicidios dolosos, y el grupo Mixto le interpelará sobre las actuaciones del Gobierno regional para preservar los empleos de los trabajadores de Sabic.

Además de las preguntas orales al presidente del Consejo de Gobierno, la sesión plenaria de control incluye la comparecencia de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, a petición propia, para informar sobre el impacto socioeconómico del recorte del trasvase Tajo-Segura.

eur

