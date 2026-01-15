Denuncian un déficit de 7.500 plazas residenciales para mayores

La Región de Murcia tiene un déficit de más de 7.500 plazas residenciales para mayores de 65 años. Así lo advertía este jueves la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en un informe en el que, además, se señalaba a nuestra comunidad como una de las de menor tasa de cobertura en lo que respecta a las plazas con financiación pública, junto con Canarias y Valencia.

Sin embargo, desde el Gobierno regional cuestionan el índice de cobertura utilizado para establecer las ratios. En concreto, fuentes del Ejecutivo autonómico consideran "inadecuado" la toma de los 65 años como referencia para establecer que la proporción adecuada es de cinco de estas plazas por cada cien personas. ¿Su argumento? "La edad media de personas mayores en residencias se sitúa sobre los 85 años".

Si la ratio tomara como referencia el conjunto de población formado por personas a partir de esta edad, la Región requeriría -apuntan- de unas 1.900 en total, teniendo en cuenta los datos de población del INE. "Y en la Comunidad, la cifra de plazas en residencias supera ese dato, ya que roza las 7.000 plazas", completan desde San Esteban.

Mejor en casa

En este sentido, desde la Administración regional insisten en que "la ratio de plazas está incluyendo a miles de personas -mayores de 65 años- que no necesitan vivir en una residencia o que desean permanecer en sus hogares, tal y como destaca también esta asociación, que señala que cada vez son más los que solicitan continuar en sus casas el mayor tiempo posible". De hecho, estas mismas fuentes subrayan que la propia entidad responsable del informe ha solicitado al Imserso fijar una ratio "más adecuada a la situación actual y a las demandas de las personas mayores".

En cualquier caso, el Gobierno de López Miras apuesta por que los mayores de nuestras comunidad permanezcan "el mayor tiempo posible en sus hogares, por eso desde el Ejecutivo se impulsan diferentes programas dirigidos a dar respuesta a esta demanda". Con ese objetivo, en el último año se han invertido 33 millones de euros de los fundos públicos para la puesta en marcha de servicios y programas dirigidos a promover la autonomía, el cuidado y el bienestar de los mayores. "Un apoyo -añaden- que se presta tanto a cerca de 4.000 personas como a sus familias".

Una evidencia: crecen más los mayores que las plazas

Más allá de la respuesta del Gobierno murciano, el informe pone de manifiesto un dato preocupante (en términos nacionales): el déficit de plazas residenciales para personas mayores sigue aumentando y serían necesarias "más de 50.000 plazas para atender la demanda actual de personas con gran dependencia y dependencia severa".

En este sentido, señalan que las plazas residenciales -públicas y privadas- han aumentado en los cuatro años posteriores a la pandemia (2021 a 2025) en 23.075, pero la población mayor de 65 años lo ha hecho en más de 800.000 personas.