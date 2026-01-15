Clemente Hernández cierra este sábado su etapa al frente de ANPE tras 24 años

Veinticuatro años después de coger las riendas del sindicato mayoritario de la enseñanza pública en la Región de Murcia, Clemente Hernández cerrará este sábado una de las etapas más intensas de su trayectoria profesional cediendo los mandos de ANPE a la nueva directiva que salga elegida de la reunión del 40º Consejo Social.

El hasta ahora presidente del ANPE da un paso al lado y ha decidido no presentar candidatura a las nuevas elecciones que se celebran en estos inicios de 2026 al considerar que "ha finalizado una etapa, un proyecto, y creo que ha llegado el momento de dejar paso a un nuevo equipo", tal y como explica a La Opinión.

Será el Hotel Barceló 7 Coronas de Murcia el que acoja este fin de semana la celebración del Consejo Sindical de ANPE, un encuentro del que saldrá elegida la nueva estructura directiva del sindicato, con el nombramiento del nuevo presidente autonómico y su equipo. La cita supondrá un punto de inflexión, ya que la figura de Clemente ha marcado el trabajo de la organización sindical en el ámbito educativo de las dos últimas décadas y con su relevo se dará inicio a una nueva etapa que determinará las líneas de actuación para los próximos cuatro años.

Desde ANPE, que se mantienen cautos al ser preguntados por las posibles candidaturas, insisten en que "el nuevo equipo que se constituirá mantendrá la línea, los valores y la esencia del sindicato, reforzando su compromiso con la defensa del profesorado de la Región de Murcia" y recuerdan que su trabajo tiene como objetivo la defensa de las condiciones laborales de los más de 24.000 docentes de la comunidad y la exigencia de mejoras reales ante la Consejería de Educación y Formación Profesional.

La puesta en marcha del Defensor del Profesor ha sido uno de sus grandes proyectos

Sobre los motivos de su salida, el propio Clemente Hernández afirma que en su decisión ha pesado la edad y la búsqueda de tranquilidad después de 24 años al frente del sindicato mayoritario del ámbito educativo. "Con ello finalizo una etapa de mucho trabajo en el que hemos logrado que ANPE sea el sindicato referente en educación en la Región de Murcia", insiste.

Algunos de los logros más destacados del trabajo de ANPE en estos años ha sido la creación en 2005 del servicio del Defensor del Profesor, un mecanismo que permite atender de forma organizada a todos los docentes que sufren problemas de convivencia escolar, ofreciéndoles asesoramiento en cada situación.

Órgano de gobierno eminentemente femenino

El Consejo Sindical Autonómico constituye el principal órgano de gobierno de ANPE en la Región de Murcia. Está integrado por 99 miembros, con una presencia mayoritaria de mujeres, en consonancia con la realidad del profesorado y de los equipos directivos de la enseñanza pública no universitaria, donde también representan el porcentaje más elevado. De acuerdo con sus estatutos, los integrantes de este órgano son elegidos mediante un proceso electoral que se celebra cada cuatro años.

Como órgano de máxima representación del sindicato, el Consejo Sindical Autonómico incluye a representantes de todas las zonas geográficas de la comunidad autónoma, así como de los distintos ámbitos educativos, abarcando desde la educación Infantil hasta la universidad. Asimismo, están representados los diferentes colectivos profesionales: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral —incluido el profesorado de Religión— y el personal de Administración y Servicios.

ANPE explica que el equipo que asumirá la nueva dirección del sindicato en Murcia se caracterizará por la solidez y la profesionalidad, "será un equipo comprometido y con experiencia, que afronta esta nueva etapa con el objetivo de seguir trabajando en defensa de los derechos del profesorado y de una educación pública de calidad".