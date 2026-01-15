Bronca en la Asamblea por los insultos al Sindicato de Regantes: "El rastrero es usted"

El debate sobre el trasvase Tajo-Segura en la Asamblea Regional derivó en una de las sesiones más tensas y broncas de los últimos meses, marcada no solo por el choque político de fondo, sino por insultos cruzados, acusaciones de falta de respeto institucional y una polémica visita de la consejera Sara Rubira al municipio de Mula que monopolizó buena parte de las intervenciones de la oposición.

El momento más áspero del pleno se produjo a raíz de las declaraciones del diputado socialista Fernando Moreno sobre el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats). El parlamentario del PSOE criticó durante la jornada del miércoles duramente el discurso del colectivo, al que acusó de repetir "consignas y mentiras" del Partido Popular, calificando algunas de sus afirmaciones de "rastreras" y "ridículas". Sus palabras provocaron una reacción inmediata del Grupo Popular.

El diputado del PP Jesús Cano salió en defensa del presidente del Scrats, Lucas Jiménez, y definió esta entidad como "una de las instituciones más importantes de la Región de Murcia". Cano reprochó a Moreno haber insultado a un colectivo "que representa a más de 60.000 regantes" y elevó el tono hasta asegurar que "el rastrero es usted", en una intervención que obligó a la Presidencia a pedir silencio en varias ocasiones. "Espero que tenga la valentía de pedirles perdón", reclamó Cano desde la tribuna.

Cano al diputado socialista Fernando Moreno: "Espero que tenga la valentía de pedir perdón"

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, (d) junto a parte de su directiva, este jueves asistiendo al Pleno de la Asamblea Regional. / Iván Urquízar

Moreno matizó posteriormente sus palabras, asegurando que sus críticas iban dirigidas al discurso político del sindicato y no a los regantes, y dejó abierta la puerta a disculparse si el colectivo se había sentido ofendido. Aun así, el intercambio dejó patente el grado de crispación que acompañó toda la sesión, con interrupciones constantes, llamadas al orden y gestos de desaprobación desde los escaños.

La tensión se trasladó también al plano institucional con los reproches del PSOE a la consejera Sara Rubira por su visita reciente a Mula. Moreno acusó a la titular de Agricultura de acudir al municipio "en calidad de consejera", acompañada por altos cargos de su departamento, sin avisar al alcalde del municipio y convocando a agricultores en la sede local del Partido Popular, lo que calificó como "uso partidista de recursos públicos" y "falta de respeto a las instituciones".

Según el diputado socialista, los agricultores fueron citados en un espacio del PP para explicar unas ayudas que, en parte, procedían del Gobierno de España, lo que a su juicio supone una confusión entre partido y Administración. "Las instituciones no son del PP, son de todos", afirmó.

"No tengo ningun problema con el alcalde de Mula", responde Rubira

Rubira negó de forma tajante la acusación y defendió que se trató de un acto estrictamente de partido, al que acudió en coche privado y sin carácter institucional. La consejera aseguró que se reunió con afiliados del PP para explicar líneas de ayuda y sostuvo que no tenía obligación de avisar al regidor, recordando que ministros del Gobierno central visitan la Región sin comunicarlo al Ejecutivo autonómico. "No tengo ningún problema con el alcalde de Mula", añadió, antes de reprochar al PSOE un doble rasero en este tipo de visitas, recordando la visita de algunos ministros a la Región de Murcia sin contar con el Ejecutivo autonómico.

El pleno estuvo salpicado además por constantes llamadas al orden a varios diputados, conversaciones cruzadas en los escaños y reproches directos desde la tribuna, especialmente durante la segunda intervención de la consejera, en la que tuvo que interrumpir su discurso en varias ocasiones para pedir respeto. Un clima que reflejó hasta qué punto el debate del agua sigue siendo, más allá de los datos y los informes, uno de los principales focos de confrontación política en la Asamblea Regional.