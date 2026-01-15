Bebidas alcohólicas y vivienda tiran de las subidas de precios en la Región pese a la bajada de la inflación

La cesta de la compra da un pequeño respiro a los bolsillos murcianos. La inflación bajó en diciembre hasta el 2,4% en la Región de Murcia, una décima menos que el mes anterior, lo que refleja una moderación de los precios tras meses de encarecimiento, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación regional sigue siendo así la más baja del país por comunidades autónomas.

El dato de diciembre es el más bajo registrado en la comunidad autónoma desde octubre de 2025. En términos mensuales, la inflación en la Región aumentó un 0,3%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,4%.

Donde más subieron los precios en la Región de Murcia respecto al mismo mes del año anterior fue en bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,7% más que en diciembre de 2025 (-0,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,5% más (+0,1 puntos); restaurantes y hoteles, un 4,3% más (+0,3 puntos) y enseñanza, un 3,3% más (+0,5 puntos).

En el lado contrario, donde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -0,4% (+0,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

Al finalizar diciembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunidad Valenciana (3,2%) y Aragón (2,9%). En el lado contrario, al margen del 2,4% de la Región de Murcia, se situó también Cataluña (2,5%) y La Rioja (2,6%).

Los alimentos remontan

Pasando a los datos nacionales, el IPC aumentó un 0,3% en diciembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 2,9% por el abaratamiento de los carburantes y la menor subida de los paquetes turísticos, mientras que la inflación de los alimentos aumentó dos décimas, hasta el 3%, por el encarecimiento de legumbres y aceites.

El grupo que más destacó por su influencia en la moderación de la inflación fue el del transporte, cuya tasa anual se frenó medio punto, hasta el 1,8%, debido a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente a la subida en diciembre de 2024.

También tiró a la baja el grupo del ocio y cultura, ya que la tasa cayó siete décimas respecto a noviembre, hasta situarse en el 0,5%, por la menor subida de los precios de los paquetes turísticos y el abaratamiento de los servicios recreativos y deportivos.

El transporte y el ocio tiran a la baja gracias al abaratamiento de carburantes y paquetes turísticos.

Entre los grupos con influencia positiva destaca el de alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual aumentó dos décimas, hasta el 3 , debido principalmente al encarecimiento de las legumbres, hortalizas, aceites y grasas, frente a la bajada en diciembre de 2024.

Con esta tasa de diciembre, la inflación cierra el año, tal y como se apuntó en el dato adelantado ofrecido hace dos semanas, con una media del 2,7%, según destaca el Ministerio de Economía, que añade que "continúa la senda de moderación" y "sigue siendo inferior a las subidas salariales, lo que permite ganancias de poder adquisitivo".

En un comunicado, añade que la inflación subyacente media en 2025 se sitúa en el 2,3%, seis décimas menos que en 2024 (2,9 %) y en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE).

Los huevos, al alza; el aceite, a la baja

Los huevos son el elemento de la cesta de la compra que más subió en diciembre en tasa interanual, un 31,3%; seguidos de la carne de vacuno (17,2%); del café (16,3%); del chocolate (12,7%); y del cacao y chocolate en polvo (12%).

También destacan las subidas de otros aceites comestibles, un 9,7%; de los despojos comestibles, un 7,8%; de la carne de ovino y caprino, un 7,4%; de las legumbres y hortalizas frescas, un 7,3%; y de los frutos secos, un 7%.

Por contra, el aceite de oliva fue el producto que más redujo su precio, un 31,6% en el último año, aunque desde enero de 2021 acumula un aumento del 59,2% y en tasa mensual se ha encarecido por tercer mes consecutivo, un 1%, detalla el INE.

También bajaron en tasa interanual el azúcar, un 5,5%; las patatas, un 1,8%; y otros productos a base de cereales, un 2,4%.

Dejando a un lado el ámbito alimentario, lo que más se encareció respecto a un año antes fue la joyería y bisutería (31,6%), la recogida de basura (30,3%) y el transporte combinado de pasajeros 26,7%).

En el extremo contrario, las mayores bajadas en diciembre las registraron el butano y propano, un 6,9%; los equipos audiovisuales, un 6%; los juegos y aficiones, un 5,7%; y los equipos de telefonía móvil, un 5,3%.

Cómo ha subido mes a mes

En comparación mensual, los precios de consumo subieron un 0,3% respecto a noviembre y los grupos con mayor repercusión positiva fueron el ocio y cultura, por el encarecimiento de los paquetes turísticos; y el de la vivienda, por la subida de la electricidad.

Lo que más subió de precio en diciembre fueron los paquetes turísticos internacionales (19,4%) y nacionales (11,4%), y lo que más bajó, los hoteles, hostales y alojamientos similares, y los juegos y aficiones, un 4,7% en ambos casos, detalla el INE.