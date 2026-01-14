Vox en la Asamblea sobre Mercosur: "Estamos ante un agrocidio programado"

La defensa del campo volvió a tensar el Pleno de la Asamblea con el debate de la moción de Vox sobre el sector primario y la soberanía alimentaria. Aunque tanto la iniciativa principal como las enmiendas de totalidad y parciales fueron finalmente rechazadas, la sesión sirvió para que todos los grupos fijaran sus posiciones.

El diputado de Vox Antonio Martínez Nieto abrió el debate dibujando un escenario de "guerra" contra agricultores, ganaderos y pescadores, a los que situó como víctimas de las políticas europeas, nacionales y regionales. En una intervención cargada de dramatismo, denunció el Pacto Verde, el acuerdo con Mercosur y la relación con Marruecos, asegurando que el sector está "condenado a la extinción". "Estamos ante un agrocidio programado", llegó a afirmar, reclamando la derogación de la Ley del Mar Menor, un plan nacional del agua y un freno a las instalaciones fotovoltaicas sobre suelo agrícola.

"El sector está condenado a la extinción", alerta el diputado Antonio Martínez Nieto

Desde el PP, Alfonso Fernando Cerón presentó una enmienda de totalidad y acusó a Vox de populismo y desconocimiento de la realidad murciana. El diputado popular reprochó a Vox que su moción mezclara asuntos inconexos y defendió la gestión del Gobierno regional y del presidente Fernando López Miras como garante del campo. El popular contrapuso el apoyo al Trasvase Tajo-Segura y recordó los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos murcianos, ausentes —dijo— en el discurso de Vox.

Un ejercicio de bulos y contradicciones para el PSOE

El PSOE, a través de Fernando Moreno, fue aún más duro y calificó la iniciativa de "carta a los Reyes Magos" y de ejercicio de bulos y contradicciones. Moreno recordó que muchas de las medidas ya están en marcha y subrayó que Vox formó parte del Gobierno regional cuando se aprobaron algunas de las leyes que ahora critica.

Desde IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos pidió introducir en el debate variables como el cambio climático, la sostenibilidad hídrica y el impacto ambiental del modelo agrario, defendiendo que el interés general va más allá de una sola actividad económica.