Los virus, excusa para unos servicios mínimos "abusivos" en la huelga de médicos en la Región

El pico de infecciones respiratorias vivido en el mes de diciembre junto a la huelga médica de cuatro días tras el puente de la Constitución ha llevado a la Comunidad Autónoma a establecer unos servicios mínimos "abusivos" para el paro de facultativos que arranca este miércoles, 14 de enero, y que se prolongará durante dos días con la vista puesta en que pueda ser indefinido de no lograrse un acercamiento en la negociación sobre el Estatuto Marco con el Ministerio de Sanidad.

Así lo consideran los sindicatos convocantes de la protesta, quienes llaman a los médicos murcianos a sumarse a la huelga al tiempo que denuncian las medidas impuestas por la Administración, unos servicios mínimos que "vienen a boicotear nuestro derecho a la huelga, limitando nuestras opciones de protestar", reconoce una de las portavoces del sindicato Avanza Médica en la Región de Murcia, organización que se encuentra entre los convocantes -Apemyf y Amyts-.

La orden de servicios mínimos publicada por la Consejería de Economía para garantizar la asistencia sanitaria a la población establece que estos serán del 100% en urgencias hospitalarias; del 75% en las plantas de hospitalización; del 65% en pruebas diagnósticas; del 100% en UCIs; del 65% en quirófanos y reanimación; del 65% en consultas externas, excepto en controles de embarazo y ecografías obstétricas, que serán del 100%; manteniéndose también el 100% de la asistencia en hospitales de día y radioterapia, así como diálisis. En los centros de salud y consultorios de Atención Primaria, la presencia de médicos de familia y pediatras irá en función del tamaño de las plantillas y de si tienen o no horario de tarde.

En esta ocasión, la Administración regional ha realizado una valoración exhaustiva sobre la situación vivida en el mes de diciembre por los distintos niveles asistenciales y la sobrecarga que existe en la actualidad para justificar estos servicios mínimos, llegando a reconocer en la orden publicada que los hospitales están al límite de su capacidad ante la alta demanda de ingresos, una situación que califican de 'sobrecapacidad hospitalaria' y que se produce cuando la demanda de servicios supera la capacidad disponible del propio centro.

"La epidemia de gripe, los periodos vacacionales previos y los días consecutivos de huelga del pasado mes de diciembre han ocasionado una alta frecuentación en urgencias e incluso han elevado el porcentaje de pacientes que han precisado ingreso y prolongado las estancias hospitalarias en planta, lo que ocasiona que nos encontremos en una situación de sobrecapacidad hospitalaria con pacientes pendientes de ingreso ubicados en zonas de preingreso habilitadas, no pudiendo estar ubicados en zonas de hospitalización", dice la Consejería.

Afirman a su vez que "a esto se une el colapso del drenaje asistencial, con una media de 520-560 ingresos diarios y aproximadamente 500 altas en el Servicio Murciano de Salud (SMS)", por lo que "la paralización de las altas bloquearía las camas de hospitalización. Esto impediría el ingreso de pacientes desde los servicios de Urgencias, generando un aumento de morbimortalidad en estos pacientes".

17.400 consultas con el médico de familia anuladas

El Servicio Murciano de Salud ahonda en los efectos que tuvo en la asistencia a la población la anterior huelga de cuatro días del pasado mes de diciembre, lo que obligó a suspender más de 17.460 consultas en Atención Primaria esa misma semana. Dicha actividad, "ha debido ser reorganizada para planificar la actividad no atendida, junto a asistencia en época vacacional el personal facultativo por las fiestas de Navidades y el abordaje del aumento de casos de gripe e infecciones respiratorias en estos días, así como asegurar la asistencia a pacientes con patologías crónicas".

En cuanto a las Urgencias hospitalarias, recuerdan que la demanda en urgencias es, por definición, no programable y, en un alto porcentaje, vital. Las patologías tiempo-dependientes (ictus, infarto agudo de miocardio, sepsis, politraumatismos) requieren intervención médica inmediata.

Por lo que insisten en que "en la fecha prevista para las huelgas la situación es de alta presión asistencial por incremento de infecciones respiratorias con aumento de la gravedad de la presentación en pacientes vulnerables". Esto hizo que durante el último mes de diciembre se registra un aumento del 6,19% en la demanda de Urgencias hospitalarias, con 2.649 urgencias diarias, lo que supuso más de 80.600 urgencias atendidas en diciembre, con una tasa de ingreso del 11-12%.

Demandas de los médicos

Ante esta realidad, Avanza Médica en la Región de Murcia lamenta que se haya apostado por estos servicios mínimos, que "limitan nuestro derecho a huelga", ya que "si en planta sólo puede hacer huelga uno de cada cuatro médicos apenas tendrá repercusión".

En cuanto a sus reivindicaciones, una de las portavoces del sindicato, M.F.R., explica a La Opinión que estas van en dos direcciones: por un lado, exigir al Ministerio de Sanidad un Estatuto Médico propio que reconozca las peculiaridades de estos profesionales; y, por otro, reclamar al SMS, como responsable de la regulación de las plantillas, las jornadas y las remuneraciones, que se ponga orden al trabajo de los médicos y que estos cuenten con tiempo suficiente con la planificación de su jornada ordinaria y sus guardias.

La especialista recuerda que "los médicos somos personas cuidando a otras personas, pero nosotros mismos nos hemos quedado fuera de esos cuidados y necesitamos estar al cien por cien cuando atendemos a los pacientes, cuando nos llega una persona politraumatizada por un accidente o con un ictus a la puerta de Urgencias", no hay que olvidar que "los hospitales están abiertos las 24 horas los siete días de la semana y no sabemos cuándo seremos cualquiera de nosotros los que necesitaremos cuidados".