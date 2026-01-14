La Universidad de Murcia entra en el mayor proyecto genético del mundo sobre mariposas y polillas

La Universidad de Murcia (UMU) se ha incorporado al Proyecto Psyche, un ambicioso consorcio científico internacional liderado por el Wellcome Sanger Institute de Cambridge (Reino Unido) que aspira a secuenciar los genomas de las más de 11.000 especies de mariposas y polillas de Europa. El objetivo es avanzar en la comprensión de la biodiversidad y ofrecer nuevas herramientas para hacer frente a los efectos de la crisis climática.

La participación de la UMU se articula a través del grupo de investigación ‘Evolución y Conservación de Lepidópteros’, dirigido por el profesor Antonio S. Ortiz, que forma parte de esta iniciativa pionera, la primera de carácter transnacional centrada en la generación y el estudio de genomas de referencia de un orden animal completo. Siguiendo el precedente del Proyecto Genoma Humano, Psyche pretende transformar el conocimiento científico sobre la evolución biológica y la capacidad de adaptación de las especies al cambio climático.

De derecha a izquierda: José Luis Yela, Juan José Guerrero, John Girdley, Dave Grundy, Antonio S. Ortiz y Rosa María Rubio, participantes en el Proyecto Psyche / UMU

Ya se han secuenciado 1.000 genomas

El proyecto ya ha alcanzado un hito histórico con la secuenciación de los primeros 1.000 genomas, un avance que convierte a los lepidópteros en el orden animal con mayor número de genomas de referencia del planeta. Estos datos servirán de base para futuras investigaciones sobre conservación de la naturaleza, control de plagas agrícolas y evolución de las especies.

El equipo de la Universidad de Murcia contribuirá al consorcio con el estudio de especies endémicas de la península ibérica, participará en la redacción de publicaciones científicas y prestará soporte técnico gracias a la infraestructura de investigación disponible en sus laboratorios.

Las mariposas y polillas desempeñan un papel clave como indicadores de la salud de los ecosistemas

Las mariposas y polillas desempeñan un papel clave como indicadores de la salud de los ecosistemas y representan cerca del 10% de las especies eucariotas conocidas. Su información genómica permite mejorar las estrategias de conservación ambiental y reforzar la seguridad alimentaria mundial, al tratarse de un grupo fundamental dentro de la cadena trófica. Los primeros resultados del proyecto, de acceso libre, ya están facilitando el desarrollo de prácticas agrícolas más sostenibles y la protección de la biodiversidad frente a la degradación de los hábitats.

“Cuando el número de mariposas empieza a descender, es señal de alarma de que algo más grave está ocurriendo en el ecosistema”, explica Antonio S. Ortiz, profesor de Zoología y Antropología Física de la UMU. Entre 2011 y 2020, las poblaciones de mariposas de los prados europeos sufrieron un descenso del 36%, según los datos manejados por el consorcio.

Entre 2011 y 2020, las poblaciones de mariposas de los prados europeos sufrieron un descenso del 36%

A partir de Psyche se están impulsando además diversas líneas de investigación derivadas, como el estudio de la escasa evolución de los cromosomas de estos insectos a lo largo de sus 230 millones de años de historia. En el Reino Unido, por ejemplo, los genomas de referencia se han utilizado para analizar la desaparición de la mariposa blanca de venas negras en la década de 1920, comparando ejemplares de museos con poblaciones actuales para identificar posibles señales genéticas de riesgo.

Proyecto Psyche

El Proyecto Psyche reúne a 184 investigadores de 34 países y cuenta con una amplia participación española coordinada por el Instituto de Biología Evolutiva (IBE, CSIC-UPF), responsable de la recolección de datos en el suroeste de Europa. Junto a la Universidad de Murcia, forman parte del consorcio las universidades de A Coruña, Valencia, Oviedo, Vigo y Barcelona, así como diversos centros de investigación, museos y asociaciones naturalistas, consolidando una red científica de alcance europeo dedicada a la protección de la biodiversidad.