9 terremotos en 48 horas: la tierra recuerda a la Región que se halla en la zona con mayor riesgo sísmico de España

En poco más de 48 horas, la Región de Murcia registró nueve terremotos en los municipios de Aledo, Alhama de Murcia, Ojós y Pliego. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), ninguno superó los 2,1 en la escala de Richter, por lo que pudieron pasar desapercibidos para la mayoría de la población.

Pueden parecer insignificantes, pero estos temblores forman parte de un patrón constante de actividad sísmica producida en el sureste peninsular, la zona con más riesgo de sufrir terremotos de España. Comienza en Málaga y va pasando por Almería, Granada y, finalmente, la Región. En todas esas zonas la tierra está bajo presión continua, debido a la colisión entre las placas tectónicas Africana y Euroasiática. Movimientos lentos que acumulan energía: cuando la liberan, suceden los seísmos.

Un par de coches aplastados por los escombros en 2011 tras el terremoto de Lorca. / Juan Caballero

Un punto caliente de Europa

Las zonas del mar de Alborán y las Cordilleras Béticas son los lugares que mayor concentración de actividad sísmica generan de la península ibérica. El motivo principal es porque la llamada microplaca actúa como una cuña geológica y genera fallas activas: unas estiran el terreno, otras lo expanden y otras lo desplazan lateralmente. Este entramado tectónico aclara por qué Málaga, Granada, Almería y Murcia albergan la mayor parte de los terremotos del país.

En esta misma línea, se produce un fenómeno aún más particular bajo las ciudades de Granada y Málaga llamado delaminación. Este fenómeno sucede cuando parte de la capa profunda se desprende y se hunde hacia el manto de la Tierra. Esto genera temblores a profundidades poco frecuentes, incluso superiores a los 600 kilómetros.

El operativo de emergencias trabaja durante el terremoto de Lorca en 2011 trasladando a una persona mayor. / Juan Caballero

Los grandes terremotos de la historia de España

El sureste español no solo posee un riesgo potencial, sino que ha vivido terremotos destructivos. Estos episodios constatan que la actividad sísmica en esta zona no es fruto de la casualidad:

1522 : Almería y Vera arrasadas, más de 2.500 muertes.

: Almería y Vera arrasadas, más de 2.500 muertes. 1829 : Terremoto de Torrevieja, devastó amplias zonas de la Región.

: Terremoto de Torrevieja, devastó amplias zonas de la Región. 1884 : Arenas del Rey (Granada), 6,5 grados, 1.500 muertos y miles de edificios destruidos.

: Arenas del Rey (Granada), 6,5 grados, 1.500 muertos y miles de edificios destruidos. 2011: Lorca, 9 muertos y 550 millones de euros en daños.

Riesgo actual y medidas de prevención ante terremotos

Por si fuera poco, cuando se produce un terremoto, que la tierra tiemble y te pueda caer algo encima no es el único peligro. Después de los grandes temblores, llegan los tsunamis y el mar de Alborán es un sitio propicio para ello. Si se produjera un seísmo de magnitud 7, podría generar olas de hasta 6 metros de altura que llegarían hasta la costa almeriense en cuestión de 20 minutos.

Las ciudades con suelos blandos y edificios antiguos, construidos antes de la aprobación de la normativa sismorresistente de 2002, son las más vulnerables. En este caso, conviene destacar el Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, aprobado en 2025, que refuerza la red de estaciones y mejora la detección de fallas para acelerar la respuesta de emergencias.

Simulacro en Cartagena en caso de terremotos de grandes magnitudes. / L. O.

Al mismo tiempo la prevención individual sigue siendo clave. Un buen ejemplo de ello, es el simulacro organizado por el Centro Integrado de Formación Profesional Hespérides en Cartagena este martes y miércoles, 13 y 14 de enero: un ejercicio formativo de gran magnitud que simula un terremoto de intensidad 8 en la escala Richter en la ciudad portuaria.