Rubira rechaza el plan de Sánchez para jóvenes agricultores y ganaderos

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira, ha mostrado este miércoles su rechazo a las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para facilitar el acceso de los jóvenes a la actividad agraria, al considerar que el Ejecutivo central "vuelve a demostrar que ignora los problemas del campo y no ofrece respuestas a las necesidades reales del sector".

Rubira ha lamentado que las iniciativas presentadas se limiten a la creación de una plataforma digital, una medida que, a su juicio, resulta insuficiente para afrontar las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes agricultores y ganaderos. "Esperábamos algo más", ha señalado, antes de criticar la ausencia de bonificaciones y exenciones fiscales, medidas de simplificación administrativa o financiación preferente que faciliten el relevo generacional en el sector primario.

Rubira: "Sánchez ignora los problemas del campo y no da respuestas a los problemas reales"

La consejera también ha mostrado su escepticismo ante el anuncio de movilizar tierras públicas para jóvenes, recordando otras promesas del Ejecutivo que, según ha indicado, no se han materializado. En este sentido, ha reclamado “soluciones reales” que permitan garantizar el futuro de la agricultura y la ganadería y animen a los jóvenes a incorporarse al sector.

En su valoración, Rubira ha reclamado además una defensa firme del sector agrario en el ámbito europeo, con un presupuesto sólido de la Política Agraria Común (PAC), un refuerzo de los controles en frontera para evitar la entrada de productos de terceros países que no cumplen los estándares europeos y la activación automática de las cláusulas de salvaguarda.

La consejera ha concluido asegurando que el campo es un sector estratégico para el país y ha reprochado al Gobierno de España que lo mantenga "en el olvido", insistiendo en la necesidad de políticas eficaces que garanticen su viabilidad y competitividad a largo plazo.