La Región de Murcia quiere conquistar FITUR 2026 con "la Felicidad de la Buena" como seña de identidad

La Región de Murcia acudirá a FITUR 2026 con una propuesta centrada en la oferta experiencial, con el objetivo de consolidarse como un destino turístico de referencia durante todo el año bajo el lema ‘La Felicidad de la Buena’. Así lo ha destacado la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, durante la presentación de la participación regional en la principal feria del sector turístico, que se celebrará del 21 al 25 de enero en Madrid.

FITUR volverá a convertirse en un escaparate internacional de primer nivel, con la presencia de más de 10.000 empresas, representantes de 150 países y la previsión de más de 255.000 visitantes profesionales. En este contexto, la Región presentará su nueva campaña de destino con una imagen que, según Conesa, proyecta "una Región moderna, mediterránea y sostenible, donde todo está cerca, la calidad de vida se respira y la experiencia del visitante se transforma en un recuerdo duradero".

Túnel inmersivo y sensorial

El estand Región de Murcia-Costa Cálida apostará este año por un diseño más abierto, visual y experiencial, cuya principal novedad será un túnel inmersivo que permitirá recorrer la Región a través de los sentidos, con paisajes, emociones y experiencias. El espacio refuerza además su compromiso con la sostenibilidad y la digitalización, con un uso mínimo de papel reciclado y la incorporación de códigos QR para acceder a contenidos turísticos, visitas virtuales y recursos audiovisuales.

La programación se ha diseñado con el foco puesto en productos capaces de generar actividad turística en temporada media y baja, con especial atención al ecoturismo, la floración, el enoturismo y el turismo azul. La Región contará nuevamente con un espacio profesional, donde el Instituto de Turismo ha programado más de 100 reuniones de trabajo con agentes del sector, y un completo calendario de más de medio centenar de presentaciones y actividades, tanto dentro del estand como en otros espacios de Madrid.

Durante el encuentro se han programado más de 100 reuniones de trabajo con agentes del sector

La gastronomía tendrá un papel destacado, con un área específica de degustaciones continuas bajo la marca ‘1.001 Sabores Región de Murcia’, mientras que la promoción exterior se reforzará con una acción publicitaria en el Metro de Madrid, donde la estación Feria de Madrid se cubrirá con imágenes de los principales atractivos turísticos regionales.

Jornadas profesionales y programación especial

Las jornadas profesionales se desarrollarán de miércoles a viernes. El miércoles por la mañana, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, presentará la estrategia de promoción del destino en redes sociales, junto a iniciativas como el proyecto ‘Se vive, se come, se ama’, que conecta turismo cultural y gastronómico, y la primera Guía de Enoturismo de la Región de Murcia. Por la tarde, se presentarán las Semanas Santas de Interés Turístico Internacional y la oferta de turismo azul de la Costa Cálida.

Nuevas propuestas de ecoturismo, enoturismo y turismo azul marcan la presencia murciana en FITUR

El jueves, López Miras presidirá el acto institucional del Día de la Región de Murcia en FITUR, en el que realizará el balance del año turístico y presentará una de las grandes apuestas del certamen: la nueva campaña de promoción turística 2026. Esa misma jornada se darán a conocer nuevos productos vinculados a la floración y el ecoturismo, y se celebrará una acción especial de la marca ‘Festivales Región de Murcia’ en el espacio El Cielo de las Ventas, con actuaciones de M-Clan y Malva, para reforzar el posicionamiento de la Región como destino musical.

El jueves 23 será el Día de la Región de Murcia en FITUR, en el que se presentará la nueva campaña de promoción turística 2026

Durante miércoles y jueves se celebrarán showcookings que combinarán tradición y vanguardia, con chefs como Salvador Fernández (Casa Borrego, Bullas), Rodi Fernández (Taúlla, Murcia), Pablo González (Cabaña Buenavista, El Palmar) y Juan Azorín (Estirpe, Yecla).

El viernes, 30 municipios protagonizarán presentaciones en formato ágil de 15 minutos, con un planteamiento de estilo televisivo. El fin de semana, ya abierto al público general, la programación se centrará en la promoción de fiestas, tradiciones y artesanía, con folklore, juegos, carnaval y demostraciones en directo de todos los municipios.

Durante el fin de semana el espacio profesional se transformará en el Espacio Monastrell

Entre las principales novedades del fin de semana destaca la transformación del espacio profesional en un Espacio Monastrell, donde se ofrecerá la experiencia ‘Uva a Uva’, con 15 talleres sensoriales dedicados a los vinos de Bullas, Jumilla y Yecla. A ello se sumará el espacio de artesanía ‘Mano a Mano’, con la participación de diez artesanos —ocho de ellos premiados en los Premios de Artesanía de la Región de Murcia 2025— y experiencias de realidad virtual con imágenes en 360 grados de la Cueva del Puerto.