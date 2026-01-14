El PP lleva al Senado el "cheque en blanco" a Marruecos para financiar trasvases

El Partido Popular llevará al Senado y al Congreso su rechazo frontal al compromiso del Gobierno de España de financiar infraestructuras hidráulicas en Marruecos mientras, según denuncia, se recortan recursos y se paralizan inversiones clave en el territorio nacional. Así lo ha anunciado el senador del PP Antonio Luengo, exconsejero de Agua y Agricultura de la Región de Murcia, que califica el acuerdo alcanzado en la última Reunión de Alto Nivel entre ambos países como “totalmente nefasto” para los intereses de España y, en especial, para el sector agrario.

Luengo cuestiona duramente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté dispuesto a respaldar el Plan Nacional del Agua marroquí —valorado en unos 34.000 millones de euros— y, al mismo tiempo, sea "incapaz" de impulsar un verdadero plan hidrológico nacional en España. A su juicio, se trata de una contradicción política de gran calado que exige explicaciones inmediatas.

En palabras del senador popular, "no se entiende por qué se le da un cheque en blanco a Marruecos" mientras en España se renuncia a ejecutar las infraestructuras hídricas que, según el PP, son imprescindibles para garantizar el suministro y la competitividad del sector agrario. Luengo recuerda que el propio Partido Popular cifra en unos 40.000 millones de euros la inversión necesaria para dotar al país de una red hídrica moderna y eficaz, una reivindicación que —afirma— llevan años planteando sin éxito.

Más allá del impacto territorial, el dirigente popular alerta de las consecuencias económicas y estratégicas de este enfoque. A su juicio, el Gobierno no solo abandona a los regantes y agricultores españoles, sino que además refuerza la posición de un competidor directo. "La primera pregunta que nos hacemos es a cambio de qué", deja caer, antes de advertir de que estas decisiones pueden interpretarse como un ataque directo a la agricultura y la ganadería nacionales.

Luengo pone el foco en la competencia que, según el sector, ya existe con Marruecos, donde los productores operan con normas sanitarias, ambientales y laborales menos exigentes. Mientras en España —sostiene— se imponen cargas burocráticas y restricciones que reducen la rentabilidad y encarecen los alimentos, los productos de terceros países acceden al mercado europeo sin someterse a los mismos controles. "No es lógico ni normal que aquí no se puedan usar determinadas herramientas fitosanitarias y, sin embargo, entren productos tratados con ellas", afirma.

El senador defiende que el PP no está en contra del libre comercio, pero insiste en que este debe basarse en reglas iguales para todos. Reclama, en este sentido, un refuerzo real de los controles fronterizos y la aplicación estricta del principio de reciprocidad: si un producto no puede utilizarse en España, tampoco debería permitirse su entrada desde fuera de la Unión Europea.

Antonio Luengo, senador del PP / PP

Ante este escenario, el Partido Popular anuncia una ofensiva parlamentaria para exigir transparencia. Luengo confirma que su grupo registrará preguntas para conocer los motivos de las inversiones previstas en Marruecos, las posibles contraprestaciones y la hoja de ruta concreta del acuerdo. Además, avanzó que se promoverán iniciativas legislativas en distintas comisiones con el objetivo de frenar lo que considera una política "lesiva" para los intereses nacionales.

Preocupación por el acuerdo con Mercosur

El dirigente popular extiende sus críticas al acuerdo comercial con Mercosur, que, aunque reconoce que abre mercados a más de 270 millones de personas, genera una profunda inquietud en el sector agrario. Según explica, los agricultores temen que las cláusulas de salvaguarda no se apliquen de forma efectiva, un miedo alimentado —dice— por la falta de defensa que perciben por parte del Gobierno español incluso dentro de la propia Unión Europea.

Como ejemplo, Luengo cita el mecanismo de reconocimiento mutuo de productos fitosanitarios, que permitiría a los agricultores españoles utilizar herramientas ya autorizadas en otros países europeos, pero que —denuncia— el Ejecutivo no está aplicando. Esta "dejación", a su juicio, refuerza la desconfianza del sector ante cualquier nuevo acuerdo comercial.

En el ámbito hídrico, el senador del PP también arremete contra la política del Gobierno respecto al Trasvase Tajo-Segura y las futuras normas de explotación. Según Luengo, se está utilizando el argumento ambiental de forma sesgada y recuerda que la salud de los ríos pasa por invertir en depuración y modernización de infraestructuras, muchas de ellas ya previstas en los planes hidrológicos pero nunca ejecutadas.

Luengo concluye reiterando el compromiso del Partido Popular con un pacto nacional del agua que garantice seguridad jurídica, eficacia y competitividad. Frente a lo que califica como "políticas sectarias" del Gobierno, asegura que existe voluntad de acuerdo entre territorios y que el PP seguirá impulsando soluciones que, afirma, "defiendan de verdad los intereses del país".