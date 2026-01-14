Polvo africano sobre la Región de Murcia: posibles picos de contaminación este miércoles

La Región de Murcia se verá afectada este miércoles por una intrusión de masas de aire de origen africano que podría provocar un aumento significativo de las concentraciones de polvo en suspensión, especialmente en el sureste peninsular, según las previsiones de distintos modelos atmosféricos.

Los datos facilitados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los modelos consultados apuntan a concentraciones de polvo en superficie en el sureste peninsular que podrían situarse en un amplio rango de entre 1 y 100 microgramos por metro cúbico (μg/m³), lo que podría traducirse en un incremento de los niveles de partículas PM10 registrados por la Red de Calidad del Aire de la Región.

Los modelos prevén para hoy concentraciones de polvo en superficie en el rango 1-100 ug/m3

En concreto, los análisis del Barcelona Dust Regional Center y del Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) prevén concentraciones de polvo en superficie de entre 5 y 50 μg/m³ para el sureste y este de la Península, mientras que el modelo SKIRON eleva esas previsiones y no descarta picos de hasta 100 μg/m³ en esta zona. Este mismo modelo señala, además, la posibilidad de depósito seco de polvo sobre el sureste peninsular a lo largo de la jornada, favorecido por las altas presiones sobre el Mediterráneo, que impulsarán el transporte de aire africano en altura.

El área metropolitana de Murcia, en situación desfavorable

La calidad del aire en la Región de Murcia presenta contrastes, con una situación desfavorable en el área metropolitana de Murcia y valores más moderados en el resto del territorio, según los últimos datos de las estaciones de medición.

Las estaciones de Alcantarilla, Ronda Sur y San Basilio registran una calidad del aire desfavorable, debido a las elevadas concentraciones de partículas PM10 y PM2.5, que superan los niveles recomendables. El resto de contaminantes, como el dióxido de nitrógeno, el ozono o el dióxido de azufre, se mantienen en valores bajos. Asímismo, en Molina de Segura también se registran altas concentraciones de partículas PM2.5

Murcia registra hoy una calidad del aire desfavorable, debido a las elevadas concentraciones de partículas PM10 y PM2.5

En otras zonas de la Región, como el Noroeste, Campo de Cartagena-Mar Menor, Escombreras y el Valle del Guadalentín, la calidad del aire es razonablemente buena, mientras que en el Altiplano se sitúa en niveles regulares. La situación es compatible con un episodio de intrusión de polvo africano, que afecta con mayor intensidad a las áreas urbanas.

Aviso en Lorca y recomendaciones sanitarias

Ante este episodio, la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Lorca, María Hernández, ha advertido del posible deterioro puntual de la calidad del aire en el municipio y ha pedido precaución a la población, especialmente a las personas con problemas respiratorios y a quienes desarrollen actividades al aire libre.

Entre las recomendaciones, el Ayuntamiento aconseja el uso de mascarillas FFP2, evitar el ejercicio físico intenso en el exterior, reducir los desplazamientos innecesarios y optar por el transporte público o el uso compartido del vehículo. También se recomienda una conducción eficiente y el control de la refrigeración en viviendas y edificios públicos para minimizar el consumo energético.

La edil ha recordado que los ciudadanos pueden consultar en tiempo real la calidad del aire en la Región de Murcia a través del portal web oficial de la Consejería de Medio Ambiente (https://sinqlair.carm.es/calidadaire/), donde se actualizan los datos de las estaciones de medición y se informa de posibles episodios de contaminación atmosférica.