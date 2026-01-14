Miryam Fuertes ya mira a su reelección como presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia

Deshojando la margarita y "reflexionando" sobre la decisión, pero todo hace indicar que está mucho más cerca que lejos de continuar. La actual presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miryam Fuertes, ya deja entrever que se presentará para salir reelegida al frente del cargo que viene ocupando desde verano de 2024, de cara las elecciones que la institución tiene que celebrar a lo largo de este año.

Fuertes admite sentirse "respaldada" tanto por su equipo ejecutivo como por los miembros del pleno, así como por la patronal regional, Croem, destacando la "buena sintonía y unidad" del sector empresarial murciano.

"Es verdad que yo di el paso para tomar la sustitución del anterior presidente, Miguel López Abad, y no tenía pensado llegar a la presidencia", reconoció Fuertes, que accedió al cargo después de que López Abad 'saltase' a la Croem, pese a no tener inicialmente previsto asumir el cargo y convirtiéndose así en la primera mujer en estar al frente de la histórica institución.

Afronta el proceso electoral con confianza y con el apoyo del sector empresarial regional

Aunque no lo confirma aún al 100%, sí que reconoce que "un año y medio realmente no es un tiempo suficiente para desarrollar grandes proyectos". En líneas generales, se muestra con confianza y "satisfecha", sobre todo, "con el gran equipo" que la respalda y que tiene detrás.

Precisamente este jueves concluye la primera de las distintas fases que conforman el proceso electoral con el cierre del periodo oficial de consulta de censo para la renovación de los Plenos Comités Ejecutivos y Presidentes de las Cámaras de Comercio de España. En la circunscripción de la Cámara de Comercio de Murcia, que representa a 39 municipios, el censo electoral contabiliza hasta 101.853 electores.

Una vez resueltas las posibles reclamaciones, la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social será la encargada, tras consultar a las tres cámaras de comercio de la Región (Murcia, Cartagena y Lorca), de establecer la convocatoria con las fechas señaladas para celebrar los comicios.

La comida con los medios tuvo lugar este miércoles en el Hotel Rincón de Pepe de Murcia. / Juan Carlos Caval

La Cámara de Comercio celebró este miércoles su tradicional encuentro con los medios de comunicación en el Hotel Rincón de Pepe de Murcia. Periodistas, fotógrafos y cámaras se dieron cita en la comida (la segunda a la que asiste Miryam Fuertes) que, año tras año, organiza la institución. La presidenta quiso dar las gracias a los profesionales por su labor y su apoyo para difundir todas las noticias y los eventos propulsados por la Cámara.

Apoyo al tejido empresarial murciano

La presidenta hizo este miércoles ante los medios un balance "positivo" de su mandato, destacando que este periodo ha sido una "grata sorpresa", especialmente por el alto nivel de profesionalización del equipo de la Cámara, lo que le ha facilitado el tránsito desde la gestión privada (ámbito en el que ha trabajado durante más de dos décadas como directiva de Profusa) a un perfil institucional más público.

Entre los principales objetivos de su gestión, destacó el apoyo a pymes y micropymes, el impulso del emprendimiento y la creación de un ecosistema de ayudas que permita a las empresas crecer de forma sostenida.

En el ámbito económico, la presidenta de la Cámara calificó el pasado año 2025 como un año también "muy positivo" para la Región de Murcia a falta del cierre definitivo de las cifras oficiales. Según explicó, el último trimestre ha registrado un crecimiento notable, impulsado principalmente por los sectores del comercio y el turismo.

En contraste, el sector industrial mostró una evolución más contenida, con una cierta estabilización que, a su juicio, requiere un mayor empuje, especialmente teniendo en cuenta el fuerte carácter exportador del tejido industrial murciano.

Incertidumbre global, financiación y Mercosur

De cara a este 2026, Fuertes abogó por la prudencia ante un contexto internacional marcado por la inestabilidad geopolítica. No obstante, se mostró optimista y destacó el potencial interno de la Región de Murcia, que ha sido la comunidad autónoma que más ha crecido en el último trimestre de 2025: "Eso nos da ánimos para seguir trabajando en un crecimiento sostenido", dijo.

En relación con el sistema de financiación autonómica y la propuesta de reforma del Gobierno central, la presidenta de la Cámara se mostró también contundente al considerar "absolutamente injusta "la situación de infrafinanciación que sufre la Región de Murcia. La presidenta lamentó que esta desigualdad perjudica el desarrollo regional y lastra inversiones esenciales, aunque también subrayó la necesidad de gestionar de forma eficiente los recursos que se reciban.

Por último, Fuertes se pronunció también sobre el escenario del libre comercio y la globalización que se abre en referencia al acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur. Señaló que salir de la zona de confort es "inevitable" y advirtió de que "quienes no se adapten a un mercado global y competitivo tendrán dificultades", reclamando una reflexión profunda en Europa sobre la hiperregulación frente a terceros países.