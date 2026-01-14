Ni la playa ni la ciudad: 7 planes brutales para hacer en familia en la Región de Murcia

La Región de Murcia esconde auténticos tesoros en su naturaleza y en sus construcciones. Lugares muy conocidos y otros que no lo son tanto, pero que resultan ideales para disfrutar en familia. Rutas sencillas, zonas de pícnic o atardeceres que te dejan con la boca abierta. Este guía de 7 rincones imprescindibles te viene como anillo al dedo para preparar tu próximo puente.

Si estás buscando planes con niños dentro de la Comunidad, toma nota de estos lugares que no te puedes perder, recomendados por @papisviajeros, en su cuenta de Instagram, para pasar una mañana diferente rodeados de naturaleza, historia y vistas espectaculares.

Las Fuentes del Marqués (Caravaca de la Cruz)

El primero de ellos es un clásico, pero nunca falla. Las Fuentes del Marqués es uno de los espacios naturales más bonitos de la Región de Murcia. Destaca como un emplazamiento perfecto para que los niños corran libremente y puedan disfrutar de la naturaleza que les rodea. Las Fuentes es un sitio espectacular, mucho más disfrutable en épocas de frío que de calor, así que es el momento perfecto.

El otoño invade las Fuentes del Marqués de Caravaca. / L. O.

Faro de Cabo de Palos

Llegar hasta los pies del faro, pasear por el pueblo y rematar el día con un buen caldero... ¿Qué te parece? Inmejorable. Sin duda, es uno de los planes más completos del litoral de la Región. Mar, gastronomía y vistas increíbles en una sola visita. Difícil de superar.

Faro de Cabo de Palos. / Turismo Región de Murcia

Puente Tibetano de Ojós

El Valle de Ricote te ofrece muchas cosas, pero en esta ocasión tenemos la ruta de los puentes colgantes de Ojós. Esta es una experiencia diferente, ¿no lo negarás? Además, se puede llegar en coche o, si lo prefieres, haciendo una ruta sencilla y muy recomendable. Pero hay más: existe una zona de aparcamiento y allí hay instaladas mesas de pícnic, ideal para almorzar en familia. El recorrido completo no llega a más de 5.5 kilómetros.

El puente colgante de Ojós de tipo tibetano está construido sobre el río Segura. / Claudia Caballero

Ruta de las Norias (Abarán)

Otro gran plan saludable y muy agradable para hacer con los pequeños. Esta ruta de tan solo 4 kilómetros de extensión convierte un simple paseo en un camino por la historia. Las norias tradicionales y el río Segura son los grandes protagonistas de esta caminata llena de encanto y tradición.

Abarán muestra su historia con la ruta de las norias. / L. O.

Ruta de las Trincheras del Valle Perdido

Más planes para gente que no se puede estar quieta, para deportistas. Esta recomendación combina naturaleza e historia sin salir del municipio murciano. Dentro del Parque Regional de El Valle y Carrascoy, esta ruta permite conocer parte del pasado: las trincheras de la Guerra Civil española. Se trata de unos 6 kilómetros de distancia que se recorren en poco más de dos horas y media. Es accesible y muy entretenida para los niños.

Ruta de las Trincheras. / L. O.

El Estrecho de la Arboleja

El siguiente lugar parece sacado de otro planeta, pero es Aledo. Lo que verás en la imagen de abajo es un espacio natural formado por un cañón que el agua ha ido esculpiendo sobre la roca caliza durante miles de años. El recorrido es muy corto (poco más de 1 km), ideal para familias. Si vas haciendo paradas, puede llegar a 1 hora de caminata. Además, el parking cuenta con columpios y mesas, perfecto para completar la visita.

El Estrecho de la Arboleja en Aledo. / Turismo Región de Murcia

Mirador Alto de Bayna (Blanca)

Menudos miradores tiene la Región de Murcia. En esta ocasión, traemos uno que está en Blanca. Se trata de uno de los más espectaculares del Valle de Ricote, con vistas al embalse y al entorno natural. Después, podéis bajar a Blanca, visitar su parque y dar un paseo por el pueblo.