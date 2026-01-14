Los hospitales privados de la Región lamentan que no se actualicen las tarifas de los conciertos

Los quince años que lleva sin actualizar el convenio colectivo de la sanidad privada en la Región de Murcia y las amenazas lanzadas esta semana por los sindicatos UGT y CCOO de un nuevo paro en el sector ha llevado a la patronal a reaccionar y defenderse de unas acusaciones que llegan a tacharlos de "esclavos".

La Unión Murciana de Hospitales y Clínicas (UMHC) afirma que la situación del convenio "es compleja" y aunque reconoce que en estos quince años el coste de la vida ha aumentado, sostiene que "el sector sanitario privado ha mantenido su actividad con enormes dificultades derivadas de la crisis económica, el incremento de los costes energéticos, la pandemia de covid y la falta de actualización de tarifas públicas en los conciertos sanitarios. Todo ello ha repercutido en la capacidad de negociación y de mejora de las condiciones laborales pero, que se encuentra lejos de las 'condiciones de esclavitud' que afirman representantes sindicales".

UGT y CCOO llegan a cifrar en más de 7.000 los trabajadores del ámbito privado que perciben salarios en torno a los 1.200 euros mensuales.

Ante esta denuncia, la UMHC sostiene que "los más de 7.000 trabajadores del sector son el motor de nuestros hospitales y clínicas. Somos conscientes de su esfuerzo y compromiso, y compartimos la necesidad de avanzar en mejoras salariales y laborales progresivas, ligadas a un marco estable de financiación y a acuerdos viables para ambas partes", por ello recuerdan que han participado en las reuniones celebradas y han planteado propuestas para acercar posiciones. La patronal de la sanidad privada llega a afirmar que actualmente "se está avanzando en una posible solución" que permita alcanzar el objetivo común, siempre dentro de un marco de sostenibilidad empresarial que garantice la continuidad y calidad de los servicios.

"Los sindicatos no se presentaron a la firma"

En cuanto a los planteamientos en las condiciones laborales, explican que el absentismo en el sector de la sanidad privada supera la media nacional (10,5 % frente al 7 %), lo que impacta directamente en la productividad y la calidad del servicio. "Es por esto que planteamos no una eliminación del complemento de incapacidad temporal (IT), pero si una transformación", al igual que la desaparición de algunos complementos, como la antigüedad, "conceptos que han ido desapareciendo de los convenios colectivos porque establecen dobles escalas salariales y no garantizan la igualdad de trato entre trabajadores antiguos y nuevos", indican.

La Unión Murciana de Hospitales y Clínicas de la Región de Murcia también destaca que en 2015 ambos conceptos fueron aceptados por los sindicatos durante una negociación en la que, tras establecerse una fecha de firma de convenio, "no se presentaron a dicha firma".

Aún así, insisten en que "existe una clara voluntad de diálogo y de entendimiento por parte de todos los integrantes" y reitera que su objetivo es lograr un convenio que dé seguridad jurídica, dignifique la profesión y sea compatible con la viabilidad de las empresas, garantizando, al mismo tiempo, la calidad asistencial a los pacientes. Por ello, tiende la mano a seguir trabajando en propuestas concretas que permitan desbloquear la situación y dar con una solución justa y equilibrada.