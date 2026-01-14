La Región de Murcia se alinea con el PP contra un modelo de financiación que la sitúa a la cabeza en inversión por habitante

El Gobierno regional no descarta plantar a la ministra de Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), dispuesta así a rechazar la propuesta del Ejecutivo central para reformar el Sistema de Financiación Autonómica (SFA), en consonancia con el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP y algunas, incluso, por el PSOE.

Como adelantó el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, en una entrevista en La Opinión el pasado domingo, "la nueva financiación reduce la brecha entre las comunidades, pero no la elimina". Por este motivo, augura que la Región seguirá siendo "la peor financiada" tras la reforma y duda si no habrá detrás de la misma "una subida de impuestos".

Un día después, era el propio presidente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras, el que, tras adelantar que acudirá al Tribunal Constitucional si llega a aprobarse la reforma, dijo que no va a "aceptar ninguna propuesta que suponga un agravio comparativo", asegurado que "el modelo Junqueras condena esta tierra a seguir infrafinanciada". En una entrevista en Onda Cero realizada este martes, no descartó "un plante de las comunidades autónomas en el CPFF porque Sánchez ya nos ha plantado".

Si el PP se ausenta del CPFF, demostrará que no está capacitado para seguir gobernando nuestra tierra Inmaculada Sánchez — Senadora PSOE

El presidente del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, anunció hace unos días una cumbre de todos sus presidentes autonómicos para el próximo fin de semana en Zaragoza centrada específicamente en la financiación autonómica. Su secretario general, Miguel Tellado, prometió que si el Partido Popular llega al poder tendrá lista en su primer año una propuesta completa de financiación autonómica, que revertirá el actual estancamiento. En resumen: todas las comunidades del PP se alinearán este miércoles en contra de la reforma de la ministra María Jesús Montero.

Ante este panorama, desde el Partido Socialista de la Región de Murcia no salen de su asombro ante el cierre de filas de López Miras con sus compañeros de partido ante una propuesta de financiación que sitúa a esta comunidad a la cabeza en inversión por habitante. En concreto, son 743 euros más por cada uno, alcanzando los casi 1.200 millones de euros más al año. "Es dinero para climatizar los colegios, contratar médicos y enfermeras para acabar con las listas de espera y construir vivienda pública", afirma la senadora socialista Inmaculada Sánchez, quien señala que el Gobierno regional deserta del acuerdo de financiación "porque solo se debe al capricho de Feijóo". En este sentido, exige al PP de López Miras que "anteponga, por una vez, el interés general de la Región y se siente a negociar la financiación con el Gobierno de España".

Para Sánchez, "si el PP se ausenta del CPFF, demostrará que no está capacitado para seguir gobernando nuestra tierra"; y "si el PP rechaza la propuesta, tendrá que explicar a la ciudadanía de esta Región por qué quiere impedir que mejore su calidad de vida".

No queremos formar parte de escenificaciones vacías que sirvan para ratificar una decisión que ya está tomada Miriam Guardiola — Portavoz PPRM

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, no necesita esperar a que eso suceda para ofrecer tales explicaciones: "El PP no va a respaldar un modelo de financiación pactado con un delincuente condenado por la Justicia y que solo apoyan el Partido Socialista de la Región de Murcia, Pedro Sánchez y Junqueras".

Para ella, el Consejo de Política Fiscal y Financiera "es una pantomima", ya que "pretende romper la igualdad entre españoles y beneficiar tan solo al independentismo catalán". "No queremos formar parte de escenificaciones vacías que sirvan para ratificar una decisión que ya está tomada en un despacho de Moncloa con el independentista Junqueras, y al margen de las comunidades autónomas", añadió, reforzando la idea de que los consejeros de Hacienda del PP volverán a sentarse de la mesa, como ya hicieron en la pasada reunión de este consejo.