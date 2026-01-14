López Miras estalla contra el modelo de Sánchez y Junqueras: "Ellos se lo han guisado, que se lo coman ellos solos"

"Ellos se lo han guisado, que se lo coman ellos solos, pero que no cuenten con nosotros para eso". Así de claro se mostró el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, tras enterarse, mientras se producía la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que la Región de Murcia seguirá estando infrafinanciada con el nuevo modelo de financiación negociado entre el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez.

Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), con el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por la ministra Montero, cada murciano recibiría, en su traducción a euros por habitante ajustado, un total de 468 euros más de lo que obtiene con el sistema vigente. Esta cifra es solo superada por los 496 euros por valenciano y los 507 euros por catalán. La mejora relativa que dibuja Fedea la lideraría la Comunidad Valenciana con un incremento de 4,8 puntos para situarse en una tasa por habitante de un 97,8, seguida de la Región de Murcia, con una subida de 4,3 puntos, pero con un índice de financiación de un 94,9, por lo que en ambos casos seguirían por debajo del límite de referencia de 100. Cataluña se posiciona como la tercera comunidad en un crecimiento relativo, que es de 4,2 puntos, y sitúa su índice de financiación por habitante es un 106,6.

Luis Alberto critica que el modelo propuesto "nace viciado" al haber sido negociado "bilateralemente con los independentistas"

"Lo que pretenden es que traguemos con que los murcianos pasen de ser los españoles peor financiados a ser los terceros peor financiados", señaló López Miras, indicando que tanto Junqueras como Sánchez "se pueden quedar con su reforma como ellos quieran".

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital del Gobierno de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, reconoció que mientras estaban en la reunión del CPFF conocieron datos técnicos de Fedea, que establece que hay comunidades, como la Región de Murcia, "que sigue estando financiada por debajo de la media y que, por tanto, no saca nada positivo de esta reforma pergeñada para satisfacer los anhelos infinitos del secesionismo".

El consejero Luis Alberto Marín antes de empezar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. / José Luis Roca

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) acabó como estaba previsto para la Región de Murcia: con su rechazo al Sistema de Financiación Autonómica (SFA) propuesto por el Ministerio de Hacienda. No obstante, este sigue su curso al haber contado con el 'sí' de Cataluña, único voto que necesitaba el Gobierno de España.

El consejero murciano informó al salir del encuentro, que duró cuatro horas, de que le pidió a la ministra "que recapacite": "Le hemos intentado hacer ver que si todo el mundo va a una dirección y ella va en dirección contraria, probablemente la que vaya por el carril equivocado sea ella".

En este sentido, afirmó que todas las comunidades, menos la catalana, le han tendido la mano para que, "a través de la multilateralidad", se sienten "todos juntos a reformar este sistema".

Cada territorio podrá decidir libremente si aplica el nuevo modelo o se queda con el antiguo

Desde el Ejecutivo murciano critican que el modelo de la ministra María Jesús Montero "nace viciando" porque "nace de la bilateralidad con los independentistas y secesionistas" y, por tanto, "suscita un absoluto rechazo" entre las distintas autonomías. De hecho, el consejero Marín destacó que de las quince regiones que participan en el CPFF, "solamente una —Cataluña— ha manifestado su acuerdo o su aprobación a esta propuesta de financiación autonómica" (ni País Vasco ni Navarra, comunidades forales, forman parte de este foro debido a que disfrutan de regímenes fiscales distintos).

El consejero Marín recordó que el 7 de septiembre del año 2024, el Partido Popular presentó al Gobierno central una propuesta de reforma al sistema y que, desde entonces, no han vuelto a saber nada. Al hilo, manifestó su "frustración" al ver que, a cambio de su "mano tendida", la Región de Murcia solo recibe "acuerdos bilaterales con gente que no quiere saber nada de España".

Ante la oleada de críticas, la ministra Montero trasladó a las comunidades autónomas durante la reunión del CPFF que la adscripción al nuevo modelo de financiación autonómica, con un aumento de los recursos de 21.000 millones de euros, será voluntaria. Esto es, cada territorio podrá decidir libremente si aplica el nuevo modelo o se queda con el antiguo. La duda que queda por despejar es si las comunidades que decidieran mantenerse en el sistema antiguo recibirían una dotación menor que las que se acogieran al nuevo, como en principio parece poder concluirse.