Falta de candidatos y de experiencia laboral: tres de cada diez empresas de la Región no logran cubrir sus puestos vacantes

Casi tres de cada diez empresas de la Región de Murcia (28%) tienen dificultades para cubrir puestos de trabajo. La falta de candidatos es el principal muro de hormigón con el que se topan una y otra vez, un problema común a todos los sectores económicos, pero que es especialmente intenso en la construcción (55%), industria (39%) o agricultura (32%), donde también pesa de forma significativa la escasez de experiencia laboral. Estos sectores concentran buena parte de la demanda de perfiles técnicos y operativos que no logran cubrirse con facilidad en nuestra Comunidad.

No es igual de sencillo encontrar personal para cubrir puestos de trabajo dependiendo del municipio, zona o comarca: las complicaciones se acrecientan en Lorca y el Valle del Guadalentín (el 56% de las empresas asumen estas dificultades para dar con trabajadores), seguidos de Cartagena y el Mar Menor (35%). Por contra, la Vega del Segura presenta la tasa más pequeña (13%).

Así lo recoge el informe Necesidades y carencias de formación profesional en la Región de Murcia, elaborado por un equipo investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y que fue presentado este miércoles en el Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia.

El 38% de los negocios detecta necesidades formativas y el 45% ha impulsado cursos

En el estudio han participado un total de 1.004 firmas murcianas de diferentes localizaciones, respondiendo a las encuestas y preguntas planteadas por los investigadores del Área de Economía Aplicada de la universidad cartagenera.

Porcentaje de empresas con dificultad para cubrir puestos de trabajo. / L. O.

Por tipo de ocupación, las mayores dificultades se registran en las ocupaciones elementales, seguidas de los técnicos y profesionales de apoyo, los trabajadores de servicios y los operarios cualificados de la industria y la construcción. En estos grupos, las empresas apuntan tanto a la ausencia de candidatos como a una formación inadecuada o insuficiente para los requerimientos del puesto.

Cartagena, a la cabeza en formación

El informe revela además que el 38% de las empresas murcianas detectó necesidades formativas en 2024, un porcentaje que aumenta en función del tamaño empresarial y presenta diferencias relevantes entre comarcas. En los últimos doce meses el 45% de las firmas encuestadas afirma que ha formado a sus empleados, "un dato que se incrementa exponencialmente si hablamos de grandes empresas, donde sube hasta el 93%", sobre todo en sectores como la industria, la agricultura o la construcción", destacó la consejera López Aragón.

Por localizaciones, el 61% de las compañías ubicadas en Cartagena y Mar Menor organizaron algún curso de formación a los que asistieron sus empleados; mientras que el porcentaje más bajo lo registra el área metropolitana de Murcia (36%).

Proporción de empresas con empleados que asistieron a algún curso de formación en los últimos doce meses. / L. O.

En la presentación del estudio participaron la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón; el presidente del CES, José Antonio Cobacho, así como la directora general del SEF, Pilar Valero, y el presidente de la Fremm y vicepresidente segundo del CES, Alfonso Hernández Zapata, entre otros.

El informe subraya que estas dificultades se producen en un contexto de desajuste educativo-laboral estructural, ya que prácticamente la mitad de los asalariados de la Región de Murcia (47%) presenta algún tipo de desajuste, predominando la infraeducación, especialmente en agricultura, industria y construcción.

La edad, el sexo y la nacionalidad importan

Los autores del estudio también apuntan a que con la edad se reduce la probabilidad de sobreeducación y aumenta la del adecuado ajuste e infraeducación. En cuanto a sexos, los hombres presentan mayor probabilidad de infraeducación y menor probabilidad de ajuste adecuado y de sobreeducación. Asimismo la nacionalidad es uno de los factores más determinantes: los trabajadores extranjeros también presentan una mayor probabilidad de infraeducación, especialmente en la Región.

Los datos de este estudio permitirán a la Consejería "tomar decisiones basadas en datos y destinar cada euro público hacia la formación que realmente necesita el mercado laboral, orientar la oferta formativa del Servicio de Empleo y Formación (SEF), priorizar sectores, perfiles profesionales y competencias clave, y anticiparse a las necesidades futuras de las empresas", explicó López Aragón, que también adelantó que uno de los puntos que contempla la nueva Estrategia Regional de Empleo es "apoyar de manera específica a las pymes para identificar sus necesidades formativas y también para que ellas mismas puedan impartir formación de acuerdo con lo que necesiten".

La nueva Estrategia Regional de Empleo reforzará el apoyo a las pymes para formar talento a medida

No obstante, el estudio también pone de relieve uno de los grandes retos del presente y del futuro: la transformación digital y la aparición de profesiones emergentes. Las empresas demandan cada vez más competencias vinculadas a la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad, la digitalización de procesos, la gestión de entornos digitales y las nuevas tecnologías, ámbitos en los que la recualificación y la actualización permanente de competencias resultan imprescindibles.

En este sentido, la consejera de Empleo también aprovechó el encuentro para anunciar que el SEF ya ha puesto en marcha convocatorias específicas por sectores para formar a desempleados, con el especial foco a los más de dos millones de euros destinados a la Inteligencia Artificial para formar a 2.600 personas.

Seguridad laboral, la digitalización y la gestión del talento, lo más demandado

El informe Necesidades y carencias de formación profesional en la Región de Murcia también resalta cuáles son aquellas competencias que más están demandando las empresas para que sus trabajadores tengan nociones y conocimientos sobre ellas. La orientación es clara: la seguridad laboral, la digitalización y la gestión del talento.

Según el análisis, el área de Recursos Humanos encabeza el índice compuesto de necesidades formativas, seguida de competencias digitales, el área comercial y la económico-financiera.

Los datos obtenidos reflejan la prioridad de los negocios y las compañías por reforzar la gestión de personas, adaptarse a la transformación digital y mejorar su competitividad en el mercado. En el extremo opuesto, aunque con una demanda significativa, se sitúan las áreas de operaciones y dirección.

En cuanto a las competencias más solicitadas, la prevención de riesgos laborales ocupa el primer lugar, seguida de la seguridad e higiene en el trabajo. A continuación se sitúan la atención al cliente, la Inteligencia Artificial y la gestión de redes sociales y web.

El 'ranking' de las diez competencias más demandadas se completa con la estrategia comercial, la gestión de quejas y reclamaciones, la gestión de personal, la seguridad digital y la gestión de facturas.

Las 10 competencias más demandadas Prevención de riesgos laborales Seguridad e higiene en el trabajo Atención al cliente Inteligencia artificial Gestión de redes sociales y web Estrategia comercial Gestión de quejas y reclamaciones Gestión de personal Seguridad digital Gestión de facturas

¿Qué se puede mejorar?

En el apartado de recomendaciones, los autores del informe recomiendan reforzar el ajuste entre formación y empleo, priorizando a los colectivos con mayores dificultades de inserción, como personas trabajadoras de más edad, jóvenes y personas con discapacidad, mediante programas formativos adaptados y el reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por la experiencia.

Asimismo apuestan por impulsar la formación continua en las empresas, especialmente en microempresas y en el sector servicios, mejorando la orientación profesional, el diagnóstico de necesidades formativas y la colaboración entre administraciones y tejido productivo para anticipar la demanda de cualificaciones.

Por último, subrayan la necesidad de alinear la oferta formativa con la transformación digital y las necesidades técnicas del mercado laboral, reforzando la FP Dual, la formación en perfiles técnicos cualificados y competencias clave como la digitalización, la seguridad y la prevención de riesgos laborales.