Más de la mitad de los murcianos cree que no utiliza la IA "en ningún caso"

La inteligencia artificial no termina de convencer a la mayoría de ciudadanos de la Región de Murcia. De hecho, más de la mitad, un 54,9%, dice que no usa esta herramienta "en ningún caso", ni para trabajar ni para entretenerse, según un sondeo del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM.

Esto no significa, sin embargo, que el 55% de los murcianos no use IA. Francisco Arcas, docente e investigador de la UCAM en Ingeniería Informática, "advierte de que este dato no refleja la ausencia real de tecnología, sino una baja percepción de uso". Esta tecnología es ubicua y ya está integrada en aplicaciones de uso común, por lo que la mayor parte de la población con móvil la incorpora a su día a día aunque sea de forma inconsciente.

La IA no convence

Arcas recuerda que "a finales de 2025, España superó los 62 millones de líneas móviles", por lo que "el 95% de los usuarios utiliza un smartphone". Esto sugiere que el número de usuarios reales de IA es mucho mayor.

Sea como fuere, solo uno de cada tres encuestados sí reconoce algún tipo de uso, ya sea personal, profesional o combinado. Como suele ocurrir con las nuevas tecnologías, cuanto más jóvenes son los ciudadanos, más uso le dan a la IA. Entre la población de 18 a 30 años, el 61,3% afirma utilizar la inteligencia artificial de alguna forma, mientras que en el grupo de 65 años o más esta cifra desciende al 17,8%. El uso profesional presenta un contraste aún más acusado: alcanza el 18,7% entre los más jóvenes y se reduce al 2,2% en los mayores.

Los empleados están usando en la sombra sus propias herramientas más rápido de lo que las empresas pueden regularlas Federico Juárez Granados — Director de la Cátedra de IA de la UCAM

Federico Juárez, director de la Cátedra de Inteligencia Artificial de la universidad católica, observa un "fenómeno de digitalización invisible", destacando que "la naturaleza de este uso es reveladora: solo un 7,3% la utiliza exclusivamente para trabajar". En el ámbito laboral, advierte de que "los empleados están usando en la sombra sus propias herramientas más rápido de lo que las empresas pueden regularlas", lo que introduce riesgos adicionales de gobernanza y control.

Noticia en elaboración.