Ayudas al alquiler en Murcia frente a una realidad incómoda: los caseros duplican los ingresos

Cada vez es más complicado para los ciudadanos acceder a una vivienda. El precio del alquiler en la Región de Murcia sigue tensionándose y se sigue encareciendo a un ritmo muy por encima del poder adquisitivo de quienes viven de alquiler. Según un informe de pisos.com, el alquiler medio aumentó un 17,23% en diciembre de 2025, respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 8,43 euros por metro cuadrado.

La Comunidad continúa siendo de las provincias españolas con los precios más bajos en el sector inmobiliario. No obstante, la tendencia al alza del mercado es clara. En concreto, en Murcia el precio medio alcanzó los 9,69 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 3,03%. Esta cifra refleja un mercado cada vez más competitivo para quien busca un alquiler asequible.

"Uno de los mercados más tensos y dinámicos"

Según el mismo análisis y en clave nacional, el alquiler cerró 2025 con una subida cercana al 16,7%, hasta los 14,21 euros por metro cuadrado, encadenando aumentos mensuales continuados. En los últimos tres meses del pasado año la revalorización superó el 3% y en la segunda mitad de 2025, el 6%.

Bloque de pisos en alquiler en Cartagena. / Loyola Pérez de Villegas

Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, el alquiler residencial se ha consolidado como "uno de los segmentos más tensos y dinámicos del mercado inmobiliario español", con subidas de precios continuadas mes a mes, sobre todo en las principales ciudades. "Es el resultado de una interacción compleja entre escasez estructural de oferta, cambios en los patrones de demanda y la presión de segmentos alternativos de uso del parque de vivienda", afirma.

Los caseros duplican los ingresos de los inquilinos en Murcia

A esta situación se suma un dato que agrava la brecha social. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se elaboró un informe que alerta de que los ingresos de los caseros en la Región de Murcia ya suponen el doble que los de los inquilinos.

En esta misma línea, los propietarios cuentan con una renta mediana muy superior, una situación que comparte la Región de Murcia con comunidades como la Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias o Castilla-La Mancha. A nivel nacional, el informe apunta que los ingresos de los arrendadores superan en un 82% a los de quienes alquilan, con "una brecha de más de 23.638 euros".

A su vez, el estudio ministerial señala que la situación "podría empeorar en los últimos años". Según Consumo, "solo en 2026 vencerán más de 632.000 contratos de alquiler, que afectan a 1,6 millones de personas, cifra que se elevaría hasta casi 2,7 millones si se suman los contratos que expiran en 2027".

Ayudas al alquiler joven en la Región

El pasado mes de noviembre, el Gobierno regional anunció que se estaba ultimando una nueva convocatoria de ayudas para el alquiler joven dotada con dos millones de euros de fondos íntegramente regionales. La subvención está dirigida a los menores de 35 años.

El anuncio del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se produjo justo después de que el Sindicato de Vivienda de Murcia denunciara públicamente la denegación masiva de solicitudes por parte de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, debido a la "falta de crédito presupuestario".