La Asamblea exige cambios urgentes en la normativa de medicamentos veterinarios

La Asamblea Regional debatió este miércoles una moción impulsada por Podemos-IU-AV para reclamar al Gobierno de España cambios urgentes en la normativa que regula la prescripción y el uso de medicamentos veterinarios. La iniciativa, registrada por el grupo parlamentario Mixto, situó en el centro del debate el Real Decreto 666/2023 y el sistema Presvet, cuya implantación ha generado un profundo malestar en el sector veterinario.

La diputada de Podemos, María Marín, defendió la moción apelando al papel esencial de la veterinaria en la protección de la salud pública y animal, vinculándolo al enfoque 'One Health'. Durante su intervención, denunció que la nueva normativa "anula el criterio clínico de la profesión veterinaria" y advirtió de que el sistema de control de prescripciones "pone en riesgo la vida y el bienestar de los animales". Según explicó, la obligación de registrar todas las prescripciones en Presvet dificulta la toma de decisiones rápidas en situaciones críticas, una circunstancia que, a su juicio, ya ha tenido consecuencias fatales.

"El sistema pone en riesgo la vida de los animales", denuncia la diputada de Podemos

Marín reclamó la apertura de una mesa de diálogo con el sector para consensuar un sistema de control de antibióticos eficaz y respaldado por los profesionales, así como una rebaja del IVA veterinario del 21% al 10%. "Se trata de garantizar el acceso de los animales a los medicamentos en condiciones óptimas de seguridad y eficacia, bajo la supervisión de quien tiene el conocimiento para hacerlo", subrayó.

El debate evidenció posiciones encontradas entre los grupos parlamentarios. Desde el Partido Popular, la diputada María Casajús reconoció que la implantación del sistema ha generado "una carga burocrática excesiva", pero rechazó la derogación del real decreto por considerarla jurídicamente inviable al tratarse de una adaptación obligatoria de la normativa europea. El PP defendió una moratoria parcial que permita revisar y mejorar el procedimiento sin incumplir la legislación comunitaria.

El sistema funciona "con normalidad", responde el PSOE

Vox, por su parte, respaldó los planteamientos más críticos con la norma. Su diputado Pascual Salvador Hernández calificó el decreto como "una regulación ideológica" que criminaliza al sector y limita la libertad profesional de los veterinarios. A su juicio, Presvet se ha convertido en "un sistema de control" que antepone la burocracia al bienestar animal.

El PSOE se desmarcó de la iniciativa y votó en contra de todos los puntos. La diputada María Dolores Martínez defendió la utilidad del sistema y aportó datos del Ministerio para sostener que Presvet "funciona con normalidad" y facilita el control del uso de antibióticos. Además, rechazó que exista falta de diálogo y acusó a Podemos de presentar una moción "desfasada" y sin voluntad real de mejora.

En la votación final, el Pleno aprobó los puntos relativos a la creación de una mesa de diálogo con los profesionales veterinarios y la rebaja del IVA, con los votos favorables de Podemos, PP y Vox. Sin embargo, no salió adelante el punto que solicitaba la paralización inmediata de Presvest y la derogación del Real Decreto 666/2023, al contar solo con el apoyo de Podemos y Vox, la abstención del PP y el voto en contra del PSOE.