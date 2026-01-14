Más de 8.500 menores son atendidos en la red de Atención Temprana

El Gobierno regional ha quintuplicado la inversión en Atención Temprana desde la aprobación en 2021 de la ley que garantiza la universalidad y gratuidad de este servicio esencial para el desarrollo de menores con necesidades especiales. En apenas cuatro años, la financiación ha pasado de 5 a 26 millones de euros, lo que ha permitido ampliar de forma notable la red asistencial y atender actualmente a más de 8.500 menores en la Región de Murcia.

Este refuerzo presupuestario ha ido acompañado de una expansión significativa del número de centros, que han pasado de 33 a 74, configurando una red pública más sólida y accesible para las familias. Los avances han sido posibles gracias a la colaboración entre el Ejecutivo autonómico, las entidades especializadas y los ayuntamientos, lo que ha transformado el mapa de recursos disponibles en la Región.

Encuentro con representantes municipales

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, hizo balance de esta evolución durante un acto con representantes municipales de localidades donde recientemente se ha incrementado el número de sesiones para dar respuesta al aumento de la demanda. Ruiz subrayó que "llegamos a todas las familias que soliciten la Atención Temprana" y remarcó que facilitar el acceso a este servicio gratuito es una prioridad del Gobierno regional. "Se trata de una atención integral fundamental para el desarrollo de los pequeños", añadió.

La titular de Política Social destacó además el refuerzo constante del servicio para garantizar que los menores que lo necesiten puedan recibir atención desde sus primeros años de vida y sin demoras, un aspecto clave para mejorar su evolución y bienestar.

Conchita Ruiz entrega a los representantes municipales una placa acreditativa / L.O.

En el acto participaron representantes de los ayuntamientos de Puerto Lumbreras, Archena, Totana, Lorca y Alhama de Murcia, municipios en los que se ha ampliado el número de sesiones en más de 67.200, con una inversión adicional cercana al millón de euros. La consejera agradeció la implicación de estas administraciones locales, subrayando su compromiso para "seguir avanzando juntos en la mejor atención a las familias" y aliviar el coste económico de un servicio que se ofrece de forma gratuita.

Por municipios, Puerto Lumbreras ha incrementado la financiación en un 27%, hasta alcanzar los 295.310 euros anuales. En Archena, el aumento es del 25%, con una inversión total de 466.032 euros. Lorca registra también un incremento del 25%, superando los 860.000 euros anuales para garantizar la atención a todos los menores que la requieren. En Alhama de Murcia, la financiación crece un 17%, hasta los 340.569 euros, mientras que Totana experimenta el mayor aumento, con un 41%, situando la dotación anual en 310.595 euros.

Como cierre del acto, Conchita Ruiz entregó a los representantes municipales una placa acreditativa que certifica que los centros de Atención Temprana de sus respectivos municipios forman parte de la Red Pública Regional de Servicios Sociales de la Región de Murcia.