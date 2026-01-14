Más de 6.200 escolares mejoran en lectura y escritura gracias al proyecto Panda

Ayudar a los menores con problemas de aprendizaje en los procesos de lectura y escritura es el objetivo del proyecto piloto Panda puesto en marcha por la Consejería de Educación y Formación Profesional y que ya ha llegado a cerca de una treintena de centros educativos de la Región de Murcia.

El consejero Víctor Marín visitaba este miércoles el colegio Alfonso X del munipio de Yecla, uno de los centros que participa en el programa, para conocer cómo está funcionando y hacer balance del nuevo servicio puesto en marcha por su departamento.

Según indica, 6.200 escolares de 29 centros educativos de Infantil y Primaria de la Región participan este curso en el proyecto Panda. El programa lo desarrolla la Consejería de Educación y Formación Profesional junto a la Universidad Internacional de Valencia (VIU) a través de un convenio de colaboración y que está destinado a alumnado de Infantil, con el fin de prevenir la aparición de dificultades de aprendizaje del proceso de lectoescritura, y de primer ciclo de Primaria (1º y 2º curso) que esté comenzando con el proceso de alfabetización.

Marín ha estado acompañado de la alcaldesa de la localidad, Remedios Lajara, del director de Investigación de la VIU, Vicente Andreu, y la directora del colegio Alfonso X de Yecla, Ana Isabel Mazuecos, donde se ha implantado este programa en el que participan 144 escolares, el 46% del alumnado del colegio.

Marín destaca que "este programa de refuerzo del aprendizaje de la lectura y la escritura sienta bases sólidas para el éxito escolar del alumnado, ya que está dirigido a edades tempranas, una etapa clave en el desarrollo de la competencia lectoescritora y en la detección temprana de posibles dificultades de aprendizaje. Reforzamos el compromiso del Gobierno regional con la equidad educativa, garantizando que ningún alumno se quede atrás".

Se beneficiará de Panda el alumnado en cuyos centros se implemente el programa, donde se mejorará la alfabetización del alumno en riesgo de presentar dificultades de aprendizaje y del alumnado presente necesidades específicas de apoyo educativo, como estudiantes con discapacidad, con problemas de desarrollo del lenguaje o con desconocimiento del idioma. Además, se asesorará a los docentes que participen en el proyecto.

Sesiones semanales de 45-60 minutos

El alumnado participará en sesiones semanales que variarán entre los 45 y los 60 minutos, contarán con material especializado y se pondrán en marcha planes de lectura. El programa se basa en metodologías adaptadas a la edad del alumnado, que favorecen el desarrollo del lenguaje oral, la conciencia fonológica, la comprensión lectora, las habilidades narrativas, el vocabulario y la expresión escrita desde edades tempranas.

Educación recuerda que Panda forma parte del programa para la promoción de la educación inclusiva ‘Inclu-YO’, que tiene como objetivo transformar los centros educativos en espacios de plena inclusión con la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. ‘Inclu-YO’ se implantó de forma piloto el pasado curso en 200 centros educativos y este curso se extiende a todos los centros de Infantil y Primaria sostenidos con fondos públicos que lo soliciten. El Gobierno regional destina a este programa seis millones de euros, 1,5 millones anuales desde el pasado curso y hasta 2027.

Dentro de ‘Inclu-YO’, Panda forma parte de ‘Inclu-YO aprende’, que cuenta con otros dos programas específicos para mejorar la comunicación en alumnado con trastorno del espectro autista y otro programa para la prevención de las dificultades de aprendizaje en el alumnado cuya lengua vehicular no es el castellano.