El empadronamiento, nueva vía de Vox para perseguir a los migrantes sin papeles en la Región de Murcia

Vox ha registrado este martes en todos los municipios de la Región de Murcia un requerimiento de información para conocer si los ayuntamientos están empadronando a migrantes en situación irregular en sus instalaciones, como pueden ser comisarías de la Policía Local, bibliotecas o los mismos consistorios. "La propia ley dice que los empadronamientos deben de ser en lugares que tengan las condiciones de habitabilidad", subrayó el presidente provincial de la formación de Santiago Abascal en la Región, José Ángel Antelo.

El empadronamiento excepcional permite empadronar en instalaciones municipales personas que carezcan de domicilio

El origen de la polémica hay que buscarlo en Las Torres de Cotillas, donde el concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad, Pablo Alberto Ruiz, denunciaba el 4 de enero en sus redes sociales que en el edificio de la Policía Local "hay 60 personas empadronadas, el 95% inmigrantes". En todo el municipio, añadió, son "más de 120 empadronados en tres edificios municipales". Según dijo, "PSOE y el PP empadronan en edificios públicos a inmigrantes para que puedan acceder a las ayudas públicas, 520 euros de ayudas sociales, presuntamente".

El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas no tardó en responder, explicando que la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local dice que toda persona residente en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. "Para ello, y solo de manera extraordinaria, los Ayuntamientos españoles emplean el empadronamiento excepcional", una figura pensada para situaciones especiales donde no se cumplen los requisitos habituales, como no tener una vivienda fija, riesgo de expulsión de la actual, o problemas con la documentación del domicilio, permitiendo empadronarse en centros municipales o mediante informes de Servicios Sociales. "Este recurso reconoce como legal empadronar en instalaciones municipales personas que vivan en infraviviendas o carezcan de domicilio, siempre conforme a ley", señalan.

La premisa de servicio público de un Ayuntamiento es ayudar a los más vulnerables, especialmente a los menores Pedro José Noguera — Alcalde de Las Torres de Cotillas

Este mecanismo se emplea principalmente para notificaciones administrativas y, según fuentes del municipio, "todos estos empadronamientos excepcionales están supervisados por técnicos municipales". El alcalde Pedro José Noguera manifestó que "la premisa de servicio público de un Ayuntamiento es ayudar a los más vulnerables, especialmente a los menores".

Pese a las explicaciones, Antelo insiste en que "una comisaría de la Policía Local no cumple ninguna condición de habitabilidad", y ataca por igual a PP y PSOE: "Hacen una regularización masiva de la inmigración ilegal a través de la Ley del Arraigo, que es un auténtico coladero".

Vox acusa a PP y PSOE de beneficiar a oenegés "que realmente son mafias que trafican con seres humanos"

Acompañado por Antonio Martínez Sánchez, vicealcalde de Molina de Segura y responsable de Intermunicipal de Vox Murcia, y por el propio Pablo Alberto Ruiz, concejal de Las Torres, Antelo advirtió de que empadronar inmigrantes ilegales en instalaciones públicas supone "colaborar directamente con la inmigración ilegal, ya que una vez empadronados acceden a ayudas sociales que muchos españoles no tienen, especialmente en una región con rentas y pensiones entre las más bajas de España".

De esta forma, denunció que "se está generando un nuevo pueblo español" por motivos electorales porque la población actual "ya no vota a los partidos de siempre". Desde su punto de vista, "se está regularizando la inmigración ilegal, se está beneficiando a las oenegés que realmente son mafias que trafican con seres humanos, se está generando un gran drama en nuestros mares y se está acabando con los barrios castizos de toda la vida".

A preguntas de los periodistas, afirmó desconocer el número de empadronamientos que desde Vox se consideran ilegales; de ahí que hayan solicitado información a todos los ayuntamientos.