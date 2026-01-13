Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura

La cuenca del Segura continúa siendo una de las más tensionadas del país pese a la ligera mejoría registrada en la última semana. Los embalses del Segura almacenan actualmente el 26,1% de su capacidad, tras aumentar 1,5 puntos porcentuales, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Aun así, la cuenca se mantiene muy por debajo de la media nacional y figura entre las que presentan menor nivel de reservas hídricas.

En términos absolutos, los embalses del Segura cuentan con 297 hectómetros cúbicos (hm³), sobre una capacidad total de 1.140 hm³. Esta cifra se sitúa por encima de la registrada hace un año, cuando las reservas eran de 244 hm³, aunque continúa por debajo de la media de la última década, establecida en 326 hm³.

Reserva hídrica española

Una situación muy distinta se da en la cuenca del Júcar, cuyos embalses alcanzan el 51,5% de su capacidad, con 1.467 hm³ almacenados sobre un total de 2.846 hm³. Las reservas del Júcar superan tanto los niveles del pasado año (1.420 hm³) como la media de la última década (1.275 hm³).

A nivel nacional, la reserva hídrica española se sitúa en el 56,6% de su capacidad total, con 31.744 hm³ de agua embalsada, tras incrementarse en 190 hm³ durante la última semana, lo que supone un aumento del 0,3%.

Las precipitaciones han tenido un impacto generalizado en la península, destacando el episodio registrado en Ceuta, donde se alcanzaron los 95,2 litros por metro cuadrado, el valor más elevado del país en este periodo.

En el conjunto de España, se encuentran por encima del 50% de su capacidad las cuencas del Cantábrico Oriental, Cantábrico Occidental, Miño-Sil, Galicia Costa, cuencas internas del País Vasco, Duero, Tajo, Guadiana, Tinto, Odiel y Piedras, Júcar, Ebro, cuencas internas de Cataluña y la Cuenca Mediterránea Andaluza. Por debajo de ese umbral permanecen el Guadalete-Barbate, el Guadalquivir y el Segura, que vuelve a situarse como una de las cuencas con menor nivel de agua embalsada del país.