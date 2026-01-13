La Policía Nacional celebra sus 202 años con un acto en la Politécnica de Cartagena

La ciudad de Cartagena acogía este martes la conmemoración del 202 aniversario del Cuerpo Nacional de Policía, cuyo acto se celebró en el Paraninfo de la Universidad Politécnica.

En presencia de las autoridades, se otorgó la Cruz al Mérito Policial con distintivo Rojo al inspector jefe Pedro Luis Rodríguez, y con distintivo Blanco al oficial José Miguel Pérez Ramos y a los policías Pedro José de San Pedro Gambín, José Mª Miñano, Sergio Montmany, Cesar Augusto Ruiz y Antonio Vigueras Torralba.

Durante el acto, como es habitual en este tipo de ceremonias, hubo un recuerdo para los que ya no están, en memoria de los cuales se depositó una corona a los pies de la estatua de los patronos del Cuerpo, los Santos Ángeles Custodios. Son patronos por razones que los agentes demuestran día a día: así como los ángeles custodian a las personas, la Policía Nacional vela por la seguridad de los ciudadanos, protegiendo el orden y velando por la seguridad y la justicia.