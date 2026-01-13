Una nueva alianza para rehabilitar los residuos mineros de la Región

El Gobierno regional ha decidido reforzar su estrategia para abordar uno de los grandes pasivos ambientales heredados de la actividad minera: los depósitos de residuos. Lo hará apoyándose en el conocimiento científico y el asesoramiento experto, gracias a un nuevo convenio firmado este martes entre la Consejería de Medio Ambiente y la Universidad Politécnica de Cartagena.

El acuerdo, rubricado por el consejero Juan María Vázquez y el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, en el Rectorado de la institución cartagenera, establece un marco de colaboración para impulsar "acciones conjuntas orientadas a la rehabilitación de los depósitos de residuos mineros", según explicó el responsable autonómico. El texto tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables.

El convenio se articula en torno a dos grandes líneas de actuación. La primera se centra en la elaboración de guías y normativas específicas que permitan mejorar tanto la redacción como la ejecución de los proyectos de rehabilitación, así como el control y seguimiento de estas instalaciones por parte de la Administración regional. El objetivo, detalló Vázquez, es reforzar la evaluación de la estabilidad de los depósitos, definir con mayor precisión sus contenidos y diseñar medidas correctoras y de control, además de garantizar su adecuado mantenimiento una vez restaurados.

Una tendencia europea

La segunda línea apunta a un ámbito estratégico para la Unión Europea: el aprovechamiento de las sustancias minerales recuperables. Se trata de avanzar en el conocimiento de su potencial para reducir los volúmenes inmovilizados y, al mismo tiempo, contribuir al suministro de minerales considerados clave para la industria y la transición energética.

Para el consejero, la colaboración con la UPCT resulta esencial para impulsar actividades de divulgación y comunicación que ayuden a concienciar sobre la importancia de los minerales y el tratamiento de los residuos mineros.

El acuerdo contempla además el intercambio de información, datos y recursos bibliográficos, la difusión de los resultados y la posible adaptación normativa derivada de esos estudios. La Comunidad se compromete asimismo a colaborar en la búsqueda de financiación para proyectos de investigación, mientras que la UPCT asumirá la identificación de investigadores, entidades y empresas que puedan sumarse a futuras iniciativas, así como la captación de fondos nacionales y europeos. Como instrumento de control, se creará una comisión de seguimiento.